Dalton Castle al habla: Esposa, radio, Japón…

El luchador de AEW y ROH -está volviendo a la regularidad después de una nueva lesión- Dalton Castle recuerda sus inicios en la lucha, al fallecido Brodie Lee, experiencias con Hiroshi Tanahashi y Ryusuke Taguchi y más mientras ve fotos de los acontecimientos que relata.

► Dalton Castle al habla

Su primera foto promocional de luchador

«¡Qué artículo tan exitoso fue ese! Me encanta esa foto. Sale el perro de mis padres, Maya, que ya falleció. Mi padre, que también ya no está con nosotros, era fotógrafo y quiso ayudarme cuando empecé en la lucha. Colgamos una sábana en la cocina y él me sacó esas fotos para que pudiera venderlas en mis inicios. Vendí unas 20 o 25. Ojalá hubiera usado al perro como bufanda, habría vendido más.»

Tanahashi y Taguchi disfrazados de “sus Boys”

«Fue mi segundo o tercer viaje a Japón. Me sorprendí cuando me emparejaron con Taguchi y Tanahashi, dos leyendas. Tanahashi me preguntó si tenía máscaras porque quería ser uno de mis ‘boys’. Al principio traté de convencerlo de que no lo hiciera, pero fue un honor tremendo. Salieron al ring sin rodilleras para comprometerse al personaje. Fue una de mis noches favoritas en la lucha libre, algo que nunca olvidaré.»

Luchando en Japón

«Nunca me había sentido más estrella que al llegar allí. Los fans son educados, respetuosos, esperan en fila, te piden autógrafos en tablillas blancas y durante los combates están atentos a cada detalle. Es diferente: silenciosos, pero cuando reaccionan es una ola de energía. Japón está años luz adelante: limpio, organizado, todos siguen las reglas… hasta en las escaleras mecánicas.»

La importancia de Brodie Lee y Colin Delaney en su carrera

«Esta foto de Brodie Lee frente a Colin en WWE me encanta. Colin fue de mis mejores amigos y el primero de nuestro grupo en llegar a TV. Eso nos hizo ver que la lucha podía ser más que un hobby. Brodie siempre fue mejor que todos nosotros, y verlo triunfar en grande fue inspirador. Que ambos compartieran un ring fue increíble. Aún estoy muy unido a Colin, que hoy entrena jóvenes en Rochester.»

Valorar los logros

«Durante años solo pensaba en trabajar duro, pero hace poco entendí que ya estoy viviendo lo que soñé. Un día estaba en el patio y pensé: ‘Ya lo logré, esto es’. Viajar, luchar frente a miles de personas cada semana… eso era la meta. Ahora disfruto más y hasta mi trabajo mejora cuando me relajo y agradezco todo lo que tengo.»

El apoyo de su esposa

«Mi esposa ha sido lo más constante en mi carrera. Estaba conmigo desde que luchaba frente a 8 personas hasta cuando vendí Madison Square Garden. Al inicio, como era masajista, cambió sesiones de masaje por clases de costura solo para hacerme equipo de lucha nuevo, porque yo no tenía dinero. Siempre trabajó duro para apoyarme. Esta foto en Nueva Zelanda, tomada por Jay White, fue nuestro primer gran viaje gracias a la lucha, y por eso es mi favorita.»

La radio antes de la lucha libre

«Trabajaba en radio, pero ni me dejaban hablar al aire. Les conté que tenía ofertas de TNA y Ring of Honor, firmé contrato un domingo… y el lunes me despidieron. Se deshicieron de mí enseguida. Seis meses después me llamaron para entrevistas porque Rolling Stone estaba escribiendo sobre mí. Un giro total.»

