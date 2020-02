Durante la emisión del más reciente episodio de NXT el miércoles pasado, WWE anunció cuatro combates que formarán parte del cartel de TakeOver: Portland, el nuevo especial de la marca amarilla, que será celebrado dentro de dos semanas, el 16 de febrero, en el Moda Center de la ciudad que le da nombre, en el estado de Oregon. Será el mismo recinto donde el Imperio McMahon realizó eventos como Unforgiven 2004, que vio a Triple H vencer a Randy Orton en la lucha estelar para conseguir el Campeonato Mundial de Peso Completo.

► Dakota Kai vs Tegan Nox para TakeOver: Portland

Pasan unos minutos desde que la empresa anunciara oficialmente en Twitter otro combate para este próximo show. Y no será uno cualquiera sino que servirá para ver cómo se enfrentan dos luchadoras con una ardiente rivalidad y además tendrá estipulación.

«ÚLTIMA HORA: ¡Dakota Kai y Tegan Nox van a enfrentarse en una lucha callejera en NXT TakeOver: Portland!«.

Con esta nueva adición, el cartel luce así:

CAMPEONATO NXT

Adam Cole (c) vs Tommaso Ciampa

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Rhea Ripley (c) vs Bianca Belair

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT

The Undisputed Era (Kyle O’Reilly y Bobby Fish) (c) vs Broserweights (Pete Dunne y Matt Riddle)

Dakota Kai vs Tegan Nox en lucha callejera

A continuación vemos el último episodio hasta ahora de esta rivalidad:

Estas dos luchadoras han compartido el encordado en muchas ocasiones, pero la mayoría como aliadas. Eran muy amigas hasta que el año pasado Kai se volvió contra Nox. En realidad, se volvió contra toda la división femenil. Y hasta ahora solo han tenido la oportunidad de enfrentarse en un mano a mano una vez, esta semana en la marca amarilla. Entendemos que van a hacerlo muchas más veces en los próximos meses. Quizá un día las estemos viendo enfrentarse por el Campeonato Femenil NXT. De momento, a ver qué pasa en dos semanas.