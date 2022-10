Dakota Kai se sentía como golpeando un muro en NXT

Dakota Kai trabajó durante siete años (2015-2022) en NXT. Empezó a llamar mucho la atención con su personaje alegre que parecía una nueva Bayley. Pero en realidad fue como ruda, un poco también como «The Role Model», cuando cambió a ruda. Curiosamente, las dos forman junto a IYO SKY actualmente la facción Damage CTRL.

Pero llegó un momento en que su historia no iba a más, no terminaba de acercarse al Campeonato Femenil NXT y solo tenía algunas historias sin demasiada importancia. Hasta que finalmente fue despedida en abril de 2022. Acabó volviendo unos meses después para ir directamente al elenco principal, donde está trabajando ahora.

► Dakota Kai recuerda NXT

Aún es pronto pero sin duda Dakota Kai está en su mejor momento. Y desde ahí recuerda sus tiempos en la marca amarilla. Mientras hablaba recientemente en Out of Character with Ryan Satin la luchadora contaba que alcanzó el punto en que sentía que estaba como golpeando un muro.

“Definitivamente estaba en un punto en el que chocaba contra una pared, supongo. Tuve ese personaje que cambió un poco y estuve lidiando con eso durante un año y viendo a dónde podía llevarlo. Pero creo que definitivamente estaba en un punto en NXT en el que realmente no había nada más que pudiera hacer. He tenido muchas oportunidades en el Campeonato Fememil NXT. Estuve en varios equipos. Estuve con muchas personas diferentes y me encantaron todas mis experiencias”.

