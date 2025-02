Dakota Kai, retará a Lyra Valkyria por el Campeonato Intercontinental

Se definió la nueva retadora al Campeonato Intercontinental Femenil el cual tiene en su poder Lyra Valkyria, por lo que se enfrentaron Ivy Nile y Dakota Kai.

Los primeros minutos fueron para Ivy, quien a punta de fuerza controló el combate, controlando a Dakota, quien pese a poder reaccionar por momentos, Nile nuevamente tomó el control castigando las piernas de su rival.

Dakota no estaba dispuesta a rendirse. Con rápidas patadas y movimientos ágiles, intentó contraatacar. Sabía que no podría vencer con fuerza bruta, así que recurrió a su ingenio para tomar el control.

Ivy arremetió con ataques poderosos, pero Dakota la sorprendió con un fuerte pisotón en la cabeza y la remató con una chilena, dejándola fuera de combate. Así, se convirtió en la retadora por el Campeonato Intercontinental.

Dakota Kai is N1C for the Women’s Intercontinental Championship #WWERaw pic.twitter.com/yYsFUOY3kJ

— Chase Nurk (@MrNurk) February 18, 2025