Dakota Kai e Iyo Sky recuperaron el Campeonato de Parejas

Después de la sorpresiva victoria de Asuka y Alexa Bliss el pasado RAW, donde se convirtieron en Campeonas de Parejas al vencer a Dakota Kai e Iyo Sky, dentro de Crown Jewel 2022, ambos equipos volvieron a enfrentarse.

Como era de esperarse, las cuatro gladiadoras dejarían todo en el ring, pues unas no permitirían que su reinado terminara tan rápido y las otras no podían dejar que los títulos se le escaparan así de fácil.

Fue así que ambos equipos dieron un combate intenso, donde los ataques y golpes fueron una constante.

El trabajo conjunto de ambos equipos se mostró en el ring, pues los dos conjuntos ya se conocen bastante bien, por lo que mostraron el entendimiento que tienen con su compañera.

WWE #WomensTagTitles on the line at #WWECrownJewel as @WWEAsuka & @AlexaBliss_WWE defend against @ImKingKota & @Iyo_SkyWWE!

November 5, 2022