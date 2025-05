Dakota Kai, dispuesta a regresar a NXT

Dakota Kai, actual miembro de la facción Damage CTRL en RAW, ha dejado la puerta abierta a un posible regreso a NXT, la marca en la que desarrolló gran parte de su carrera entre 2017 y 2022. En una reciente entrevista con Stephanie Hypes para Bodyslam.net, la luchadora neozelandesa expresó su entusiasmo por la idea de volver a competir en el territorio que la vio crecer como estrella de WWE.

“No me importaría regresar a NXT. Nunca gané el Campeonato Femenil NXT y me gustaría conseguirlo. Ahora tienen el Campeonato Norteamericano Femenino, son nuevos objetivos”, declaró Kai.