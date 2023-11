Dakota Kai da nueva actualización sobre su recuperación

En mayo de este año, Dakota Kai sufrió una desafortunada lesión en el ligamento cruzado anterior que requirió de una cirugía, la ex NXT logró aparecer en el reciente SummerSlam para estar allí para la gran victoria de Iyo Sky, y desde entonces ha hecho apariciones regulares en la programación semanal, pero evidentemente sin tomar contacto físico con sus adversarias; y así se mantendrá hasta el próximo año, cuando esté previsto que vuelva a luchar.

► Dakota Kai se rehúsa a guardar reposo absoluto

Muchos se preguntan por qué razón Dakota Kai no se mantiene descansando mientras se recupera de su cirugía, e incluso alguien se refirió a ella en redes sociales que estaba fingiendo su lesión porque estaba saltando al ring. La luchadora se pronunció en la reciente transmisión de su Twitch que dicha usuaria en redes sociales estaba «jugando a ser detective», y que le hubiera gustado que fuera cierto (lo de fingir su lesión). Agregó que lamentablemente no cuenta con el alta médica para competir, y aclaró que no es lo mismo caminar o saltar en el ring que luchar en un combate por varios minutos, resaltando una vez más que su recuperación tomará entre nueve a doce meses.

«Hermano, ¿quieres que esté en una silla de ruedas hasta que me den el alta? Así no es como funciona la rehabilitación. Puedo correr y saltar. Esto no es una sorpresa. Me pregunto: ‘¿Por qué haría eso? ¿Por qué elegiría quedarme al margen? Nadie quiere eso. Nadie le desea eso a nadie. Pero soy capaz de … puedo correr. Puedo saltar».

«No es que me hayan amputado la pierna. Pero la rehabilitación es una de esas cosas en las que… en todos los deportes, nadie vuelve a jugar como antes en seis o siete meses. Ciertos lugares tienen cosas que deben cumplir, como ciertos equipos médicos. Para nosotros, normalmente son de ocho a nueve, o 12 meses, dependiendo«.