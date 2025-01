La campeona del peso mosca femenino de la PFL 2024, Dakota Ditcheva, ve un área en la que su actual promoción supera firmemente al líder de las artes marciales mixtas.

La Liga de Luchadores Profesionales y sus máximos responsables, como su fundador Donn Davis, llevan tiempo esbozando sus intenciones de alcanzar el estatus de «colíder» en las MMA. Pero mientras que la adquisición de la promoción rival Bellator MMA parecía marcar un paso potencial hacia eso, 2024 no fue exactamente según lo planeado.

El año terminó con varios peleadores de Bellator, entre ellos los campeones Patrício «Pitbull» Freire» y Patchy Mix, denunciando públicamente a la PFL por la cancelación de peleas y eventos, e incluso solicitando su liberación.

Por todo ello, muchos se muestran escépticos sobre el futuro a largo plazo de la organización, por no hablar de su capacidad para rivalizar con la UFC. Pero eso no significa que la PFL no haya destacado en algunas áreas, concretamente en Europa.

Durante una reciente entrevista con MMA Fighting, Dakota Ditcheva -uno de los nombres más importantes surgidos de la primera expansión regional de la promoción, la PFL Europa- alabó a su empleador por centrarse en descubrir la próxima generación de peleadores de MMA de primer nivel en el continente.

«Una cosa que voy a decir al respecto es que la gente comentaba todo el tiempo: ‘UFC perdió con PFL [Europa]’, y lo que PFL hizo bien fue ir a Europa y recoger a esos jóvenes talentos, y así es como me descubrieon a mi», dijo Ditcheva. Han salido de esa zona de alto nivel, han recogido a los jóvenes talentos y ahora miren lo que están consiguiendo. Creo que son muy listos y que van a conseguir algo genial», concluyó Ditcheva.

Tras establecerse como una de las luchadoras a seguir con algunas victorias bajo el estandarte de la PFL, Ditcheva -la luchadora del año de varios medios de comunicación en 2024- compitió como parte de la temporada inaugural de la PFL Europa. En 2023 se proclamó campeona del peso mosca femenino.

Eso le aseguró un puesto en la primera temporada de 125 libras de la PFL Global de este año, colocándola en una lista que incluía a luchadoras de la talla de Taila Santos, Liz Carmouche y Juliana Velasquez. «Dangerous» demostró que el bombo que hay detrás de su nombre está justificado, logrando tres finales antes de derrotar a Santos por el cinturón y un millón de dólares de premio.

Desde entonces, muchos han expresado su deseo de ver a Ditcheva bajo la bandera de la UFC, sobre todo porque se desconoce cuál será su próximo paso en la PFL. La británica ya ha sugerido que un regreso al formato de temporada no tendría sentido, y que en su lugar se presentaría como parte de los eventos de la PFL Super Fights.

Dadas las dificultades que muchos parecen haber tenido para conseguir peleas, queda por ver si ese cambio proporcionaría el nivel de actividad que busca la invicta luchadora de 26 años.