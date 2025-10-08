Daisuke Sekimoto nuevamente fuera de acción

El luchador japonés independiente, Daisuke Sekimoto está nuevamente fuera de acción por una lesión en un pie.

► Daisuke Sekimoto fuera por lesión

Esto fue dado a conocer por el propio luchador, quien difundió un mensaje en sus redes sociales, donde especificó la naturaleza de esta nueva lastimadura.

Sekimoto, de 44 años de edad, informó vía X, que sufrió una fractura en su pie derecho y agregó que su periodo de inactividad no está definido, por lo que estará fuera de acción de nueva cuenta y por tiempo indeterminado.

El presente año ha resultado complicado para Daisuke Sekimoto. En mayo, sufrió una lesión traumática en la columna cervical. Posteriormente, anunció su salida de BJW, empresa en la que permaneció 26 años. Tras su restablecimiento, reapreció justamente en un evento de BJW en julio de 2025.

Posteriormente, Sekimoto se presentó en AJPW, compitiendo en el Royal Road Tournament 2025, donde llegó hasta la fase semifinal.

El luchador no especificó en que momento sucedió la lesión. Su última lucha fue en el evento independiente de Unagi Sayaka el 29 de septiembre en el Shinjuku FACE. En su combate, Sekimoto unió fuerzas con Aja Kong y Jun Kasai para dominar a Seigo Tachibana, Shin Sakura Hirota y Trans Am Hiroshi.

En su mensaje vía X puede leerse:

Sekimoto, pierna rota 😱

Estaré ausente por un tiempo nuevamente.

Lo siento.

Estoy realmente agradecido de que las personas involucradas hayan sido tan amables a pesar de causar tantos problemas.

¡Una vez que me recupere completamente, definitivamente volveré al ring!