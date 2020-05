Luego de las traiciones y cambios de bando que se dieron en la división junior de Pro Wrestling NOAH, el equipo que pagó las consecuencias fue Ratel's, agrupación que dominó la escena gran parte del año pasado. Su líder y fundador, Daisuke Harada, fue quien puso fin el equipo tras tres años de existencia.

► Daisuke Harada: "El odio terminó con Ratel's"

Todo comenzó en febrero de 2017, cuatro luchadores del área de Osaka se unieron para conformar una facción, a la que pusieron por nombre Ratel's, emulando al feroz y pequeño mamífero carnívoro de ese nombre, también conocido como tejón melero. Liderados por Daisuke Harada, se integraron a ese orden Tadasuke, HAYATA y YO-HEY.

El grupo surgió tras la disolución de Momo no Seishun y el fin de la historia de la invasión a NOAH de Suzuki Army. Rápidamente, la agrupación cobró la suficiente popularidad para tener el permiso de NOAH para producir su propia función anual, el "Ratel's Produce", el cual tuvo dos ediciones.

El primer cisma de Ratel's se dio el 16 de diciembre de 2018, cuando YO-HEY tomó la decisión de abandonar el grupo tras un altercado con Harada. Días después lo siguió su eterno compañero (desde su época en Dove) HAYATA, aunque días después éste reconsideró su acción y volvió al grupo. Finalmente, YO-HEY regresó a Ratel's en mayo de 2019 y todas las diferencias quedaron aclaradas.

A principios de este mes, HAYATA traicionó a YO-HEY y a Ratel's a instancias de Yoshinari Ogawa, encendiendo la ira de Daisuke Harada. HAYATA se fue a Stinger (con Harada y Kotaro Suzuki), por lo que al líder de Ratel's le pareció innecesario continuar con la facción, decretando su disolución.

Entrevistado por Pro-wrestling / martial arts DX, Daisuke Harada habló de los motivos que lo orillaron a tomar tan drástica determinación, en un momento que la escena de los luchadores de peso inferior a 100 kg, se encuentra en una agitación que no se había visto en mucho tiempo.

- ¿Reconoces oficialmente que Ratel's se ha disuelto?

"Eso es correcto".

- ¿Fue una decisión abrupta tras la traición de HAYATA?

"NO, en 2018, cuando YO-HEY se fue a Stinger, HAYATA lo siguió un tiempo. Más adelante regresaron y los cuatro decidimos volver a empezar. En ese momento dije: - 'Si esto vuelve a ocurrir, entonces se acabó' -. No creo que HAYATA vuelva esta vez, y como no quiero aumentar el número de personas a una unidad que ha durado unos tres años, esto termina aquí de inmediato".

- ¿Mantendrás la alianza con Tadasuke y YO-HEY?

"No sé lo que sucederá en el futuro, pero de todos modos, los tres tenemos la misma ira y odio por HAYATA. Ya no tengo ganas de usar la palabra Ratel's en nuestras presentaciones, el odio terminó con Ratel's".

- A la par de que Ratel's se disolvió, surgió otro grupo formado por Atsushi Kotoge, llamado Full Throttle, ¿qué opinas de ellos?

"En ese momento había un alboroto en el ring, incluso Seiki Yoshioka me empujó mientras lo estaba mirando, pero no me interesa, sé que puedo acabarlo en cualquier momento y si Kotoge se interpone también iré contra él, pero no los considero un equipo".

- Ahora los juniors de NOAH han quedado divididos en equipos perfectamente definidos, los antiguos Ratel's, Stinger, Full Throttle, Kongo Jr., Sugiura Army Jr., talenytos independientes, ¿Cómo vislumbras el futuro de la división?

"Es bueno que otros luchadores además de Ratel's y Stinger levanten la mano y digan que quieren participar, todo esto es muy bueno".

- Junto con la decisión de disolver Ratel's, también has señalado que tienes otro objetivo, ¿se puede saber?