D-Von recuerda su personaje de religioso

El miembro del Salón de la Fama WWE, D-Von Dudley, es recordado principalmente por su carrera en parejas junto a su «medio hermano» Bubba Ray Dudley, aunque en el 2002 ambos se separaron tras el primer WWE Draft y el primero adoptó un nuevo personaje: el de Reverendo D-Von, que no funcionó como se esperaba, aunque permitió la introducción de una futura estrella en la compañía, Batista.

► Reverendo D-Von fue un gran desafío

Recientemente, D-Von Dudley habló en un video en su canal de YouTube sobre su personaje religioso, explicando que en el 2002, Vince McMahon dijo que quería separar a los Dudleys y el equipo no estaba muy contento con la idea, pero dijeron que no podían negarse. Ahí fue como nació la idea del Reverendo D-Von, idea con la que el ex luchador simpatizó ya que creció en una familia religiosa.

«Fue un desafío. Recuerden, ya llevaba 10 años con Bubba. Estando en la lucha por equipos y ahora en las carreras individuales, al principio sentí que iba a ser muy difícil. Pero cuanto más predicaba a la gente, más cómodo me sentía. Empecé a aprender de mi madre y de mi padre. Empecé a aprender de todas partes y así se formó el personaje del Reverendo D-Von».

«Lográbamos un éxito rotundo cada vez que hacíamos una promo. Empecé a coger ritmo y a disfrutarlo de verdad. No me malinterpreten, extrañaba a Bubba, pero había algo diferente en hacerlo solo y conectar con la gente con el nuevo personaje».

El personaje de Reverendo D-Von duró pocos meses luego de que volviera a reunirse con su compañero de toda la vida, Bubba Ray, a finales del 2002.