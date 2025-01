Durante un segmento con John Cena en Survivor Series 2005, Vince McMahon usó la palabra con «n» antes de que Booker T apareciera para decir «¡Dime que no acaba de decir eso!» y causar las risas de los fanáticos.

► ¿Qué habría hecho entonces?

D-Von Dudley ya no estaba en WWE ya que él y Bully Ray se habían ido para unirse a TNA. Pero, ¿y si hubiera estado? De ello habla en un reciente video del canal de YouTube de Maven:

«No sé qué decir sobre eso. Por suerte, no estaba en la empresa en ese momento. Estaba en otra organización, pero maldita sea». Maven menciona el personaje de Cena en ese entonces y pregunta cómo John no detuvo a Vince. D-Von responde: «Bueno, cuando tienes a un hombre blanco haciendo música rap, en la comunidad negra, hay líneas que no cruzas, incluso si no eres tú quien lo está haciendo. Creo que ese sería el momento en que, con el temor de hablar con Vince que tanta gente tiene, ese miedo desaparecería. Yo diría, ‘Amigo, eso no está bien. ¿Qué demonios?’ No haces cosas como esa. Simplemente no lo haces. Ni siquiera me gusta cuando los negros lo hacen, pero siempre sentí que, como en la película Malcolm X, donde dice: ‘Muchos de estos tipos cambiaron sus sábanas blancas por trajes.’ No estoy diciendo que el Sr. McMahon hiciera eso. No estoy diciendo eso en absoluto, pero sentí que mucha gente en esta organización sí lo hizo.»

