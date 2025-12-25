D-Von Dudley: «Fue un verdadero infierno»

El miembro del Salón de la Fama de la WWE D-Von Dudley repasa su carrera en WWE, el adiós a TNA, la lucha libre actual, su presente en la industria y más.

► En palabras de D-Von Dudley

Los combates TLC

“Después de 25 o 30 años y que todavía se hable de ellos, aparentemente hicimos algo bien y esa noche todo funcionó a la perfección. Incluso con los otros TLC, pero ese fue especial porque no solo éramos seis haciendo cosas con mesas, escaleras y sillas, sino que añadimos tres elementos más: Leader, Rhino y Spike. Poder contar esa historia sin errores fue increíble. Todo encajó perfectamente. Cada TLC me enseñó a vender, a esperar el momento correcto para actuar y a no precipitarme frente a la gente. Aprendí a mejorar cada vez más en ese tipo de combates. Lo más loco que hice personalmente fue colgarme con Jeff Hardy, a unos 5 o 6 metros de altura, y luego caer de espaldas. Fue enorme y le dije a Jeff que nunca lo haría de nuevo porque no dejaba de patearme mientras lo hacíamos. Fue un verdadero infierno.”

Hardy Boyz vs Edge & Christian vs Dudley Boyz Triple Threat TLC Tag Title Match Wrestlemania X-7 (2001) 🎧 With You – Linkin Park (Live in Texas pic.twitter.com/Atw2IZNouJ — 𝐉𝐎𝐒𝐇𝐈𝐆𝐈𝐎 (@joshigio) April 14, 2025

Bound for Glory y su retiro

“Cuando Bubba me propuso hacer un último combate con los Hardys y los Dudley, acepté de inmediato. Me preparé seis meses antes con mi entrenador, DDP Yoga, boxeo para el trabajo de pies y entrenamientos de fuerza. Quería asegurarme de que mi cuerpo pudiera soportarlo. Estaba nervioso porque no había luchado en mucho tiempo, había tenido cirugía de espalda y un derrame dos años antes. Sabía que no podría superar lo que hicimos en Bound for Glory, así que debía darlo todo en ese momento. Fue un momento muy emotivo, especialmente al entregar las botas a los Hardys. Nadie esperaba eso, ni siquiera ellos. La reacción del público fue increíble y ver a Jeff emocionarse fue memorable. Ahora sé que realmente terminé con la lucha libre profesional; después de 33 años de darlo todo, quiero centrarme en mis hijos y no sacrificarme más por el negocio.”

TEAM 3D TOOK OFF THEIR BOOTS AND GAVE THEM TO THE HARDYS. 🥹❤️ #TNABoundForGlory pic.twitter.com/aozb7JessS — 𝐃𝐫𝐚𝐕𝐞𝐧 (@WrestlingCovers) October 13, 2025

Bubba Ray y su relación como equipo

“Cuando conocí a Bubba, era más tranquilo y amigable. Con el tiempo, el negocio lo hizo más gruñón. Pero siempre fue honesto y directo. Para ser un equipo exitoso, no se trata de superar al otro, sino de moverse juntos. Aunque tuviéramos desacuerdos o peleas, siempre supimos que éramos buenos juntos. Desde el primer día supe que Bubba era diferente y que podríamos ser un verdadero equipo, incluso con aspiraciones individuales.”

Anécdotas con Bubba y Stacy Keibler

“Una de las cosas más divertidas fue cuando empezamos a trabajar con Stacy Keebler. Bubba estaba frente al espejo ajustándose la bandana, y Stacy caminó frente a él sin darse cuenta. Él pensó que era una broma y desde ese momento empezó una especie de interacción divertida entre ellos. Me encantaba conducir con ellos y ser parte de esos momentos.”

Bubba Ray and D-Von with the «Duchess of Dudleyville» Stacy Keibler back in 2001 pic.twitter.com/juYb4ln0Rt — Rasslin’ History 101 (@WrestlingIsKing) August 30, 2019

Sobre su legado y el tag team wrestling

“Mi Mount Rushmore de equipos en la historia sería: LOD, los British Bulldogs, Telly y el Rock and Roll Express, y luego los Dudleys. Bubba y yo fuimos considerados la segunda venida de los Road Warriors y nos convertimos en el equipo más cercano a ellos en nuestra era. Fuimos a Japón, conquistamos TNA y WWE, y ayudamos a promover a talentos jóvenes como Enzo y Cass, los Usos o el New Day. No tengo arrepentimientos. Me encanta el wrestling de equipos actual, aunque no lo promocionen tanto como antes. Los Usos y el New Day son lo más cercano a Edge y Christian o los Hardys. Ellos no solo recrean la historia, sino que hacen historia.”

El talento actual

“Sigo viendo WWE bastante, y aunque no veo mucho AEW, me gusta. Disfruto el talento nuevo, aunque a veces me preocupa que se lastimen con movimientos extremos. Terry Taylor solía decir que solo tienes un ‘cartón de golpes’, y si lo gastas todo, se acabó. Por eso en Bound for Glory me cuidé y solo hice cosas que sabía que mi cuerpo podía soportar. Me gustan los Usos, Street Profits y talentos como Martz y Dawkins; me hubiera encantado tener combates con ellos.”

Redes sociales y presencia online

“Tengo un canal de YouTube, Devon Dudley, con más de 200,000 seguidores en 7 meses. También me pueden seguir en Instagram como @testifydevon. En YouTube respondo comentarios y me gusta interactuar con los fans. Twitter lo uso menos, Instagram es mi prioridad.”