D-Von Dudley recuerda su rivalidad con The New Day

Cuando The Dudley Boyz regresaron a la WWE en el 2015, los fanáticos nostálgicos se emocionaron y los veteranos fueron considerados inmediatamente una amenaza, en parte gracias a su rivalidad con The New Day, quienes eran los Campeones de Parejas en ese entonces; no obstante, a pesar de los intentos de los miembros del Salón de la Fama por lograr conseguir el oro y aumentar su rico palmarés, no pudieron conseguir el objetivo y eventualmente desaparecieron una vez que expirara su contrato a mediados del 2016.

► D-Von Dudley elogió a The New Day

Durante una entrevista reciente con Women’s Wrestling Talk, D-Von Dudley compartió sus pensamientos sobre su tiempo trabajando con The New Day, una vez que volvieron a la notoriedad a raíz de su reciente división. El miembro del Salón de la Fama WWE elogió a The New Day por darles continuamente grandes combates a pesar de que ambos Dudleys tenían más de 40 años. Dijo que el ángulo le dio a la WWE confianza para seguir colocando a los Dudleys en historias de alto perfil con estrellas modernas como The Usos y los Wyatts.

«Trabajar con esos muchachos fue muy especial. La generación anterior siempre es vista como ‘los viejos’. Los jóvenes no quieren tener nada que ver con estos muchachos. New Day no nos trató así. New Day estaba ansioso por aprender, hacían preguntas, realmente hicieron que fuera muy cómodo para mí y para Bubba regresar en el 2015 y no sentirnos como un extraño».

D-Von admitió que fue triste ver la separación de The New Day en la edición del 2 de diciembre de Monday Night Raw, aunque expresó su esperanza de que esto conduzca a una eventual reunión.

«No me gusta lo que está pasando ahora con Big E fuera, pero estos tipos tienen que encontrarse a sí mismos».