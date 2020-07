Si bien no es rotundamente la primera vez que hemos visto a Mark Calaway fuera del personaje de The Undertaker, el documental 'Undertaker: The Last Ride' ha marcado un punto de inflexión en este sentido. Dispute o no un combate más, la disección que allí se hizo del hombre detrás de "The Phenom" ha hecho que no podamos volver a ver a esta leyenda de la misma manera que antaño. Los tiempos modernos, al final, alcanzaron al viejo vaquero.

Tal apertura está llevando a que varios compañeros de industria de Undertaker desempolven algunas que otras anécdotas sin desperdicio alguno. Caso de la que recientemente compartió D-Von Dudley bajo la última edición del podcast 'Table Talk'.

► The Undertaker y la música disco

«Fue cuando WrestleMania se celebró en Toronto [2002]. Mi exesposa y yo salimos a comer con Taker. Él estaba con su exesposa, Sara. Estábamos en el Planet Hollywood de Toronto. Nunca lo olvidaré. Estamos en Planet Hollywood, todos hablando. Pasando el rato. «Y de pronto, suena la canción 'Kung Fu Fighting', el comienzo. Estamos hablando y Taker la escucha. Yo estaba contando algo y de pronto Taker me corta. Mira a mi exesposa en plan, "¿Dije algo malo? ¿Qué demonios?" Miré a Sara y dije, "Quizás haya metido la pata". Y de pronto, cuando llega el estribillo, esa parte de "Everybody was kung fu fighting", se levanta en medio del restaurante y se pone a bailar. Todos nos pusimos, "¿Qué demonios?" Y Taker dice, "Sí, me encanta esta canción"».

Durante el episodio, D-Von Dudley recuerda también la primera vez que conoció a The Undertaker. Las palabras al completo del "WWE Hall of Famer" pueden escucharse aquí.