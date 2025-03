El recordado luchador de WWE, D-Von Dudley, habló recientemente acerca de su último trabajo con WWE. Y es que D-Von desde el 2016 hasta el 2023 trabajó como agente de luchas tras bambalinas en WWE. Un puesto de trabajo en el que fue bastante destacado.

Pues bien, en el más reciente video para su canal de YouTube, D-Von Dudley habló acerca de este periodo en el que pudo trabajar con WWE y destacó que amó este trabajo y que, además, estaría totalmente dispuesto a regresar a WWE. De hecho, desearía volver algún día. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► D-Von Dudley quiere volver a ser agente de luchas en WWE

«Estoy seguro de que algún día volveré a hacer lo mío con ellos y a trabajar como productor, porque me encanta colaborar con el talento tras bambalinas. No me malinterpreten, extraño la lucha, extraño estar frente a la cámara, extraño actuar para ustedes, pero también descubrí una pasión por trabajar detrás de escena. No solo eso, sino ayudar a los talentos jóvenes a llegar al nivel en el que estuvimos nosotros.

«Los productores no reciben el reconocimiento que merecen, porque realmente no lo hacen. No se dan cuenta de todo lo que un productor tiene que pasar. No solo lidiar con el gran jefe cuando se molesta, sino también con los talentos cuando se frustran. ¿Cómo logras que ambas partes hagan que funcione? Como productor, tienes que ser el intermediario, y eso significa que debes encontrar la manera de equilibrar ambos lados para hacer que todo funcione».