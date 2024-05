D-Von Dudley se despidió de WWE a principios de 2023 cuando todavía Vince McMahon era el mandamás:

«La compañía (WWE) y yo hemos decidido separarnos, y siento que esta es la mejor decisión para todas las partes. Ha sido un placer y un honor trabajar con el joven talento cuando Bubba, así como con todos en NXT. Además de trabajar con algunos de los mejores productores del mundo.»

► D-Von Dudley volvería a WWE

En cambio, ahora que lo es Triple H, y tras haber negado su interés en septiembre, estaría dispuesto a volver.

«Sí (ha trabajado mucho en la compañía), pero no he vivido la era de Triple H. He atravesado la era de Vince, pero me encantaría tener la oportunidad de… incluso quizás experimentar la era de Triple H, por así decirlo. Nunca se sabe. Me divertí cuando estuve allí, incluso durante la era de Vince. A veces, fue extremadamente estresante, pero lo superamos y hicimos lo que teníamos que hacer. Pero nunca tuve la oportunidad de experimentar esa nueva era.

«Si surge la oportunidad, así sea. No voy a sentarme aquí y no escuchar ni tomar una decisión de negocios. No tengo problemas con WWE. Lo anuncié en Twitter, esto y aquello. Me divertí con todos con quienes trabajé, ya fuera en el ring o fuera de él, no tuve problemas con la dirección ni nada por el estilo. Simplemente era hora de seguir adelante, y eso hicimos», señala D-Von en WhatCulture Wrestling.

