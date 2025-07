D-Von Dudley: «Hulk Hogan salvó mi carrera en WWE»

Entre todas las declaraciones que se están haciendo alrededor del fallecimiento de la leyenda, D-Von Dudley defiende a Hulk Hogan, llama a perdonar, y critica a quienes lo juzgan tras su muerte pese a sus grandes aportes a la lucha libre.

► D-Von Dudley sobre Hulk Hogan

“A todas esas personas que ahora están diciendo cosas negativas porque Hogan ya no está con nosotros, mírense al espejo. ¿Qué han hecho en la vida de lo que todos puedan sentirse orgullosos? ¿Qué han hecho que no pueda ofender a nadie? No pueden decir que nunca han hecho nada malo. Todos somos culpables, de una u otra forma, de decir o hacer algo inapropiado. No estoy justificando lo que pasó o lo que se dijo en su peor momento; escuchen, soy afroamericano. Lo entiendo. Si alguien lo entiende, somos nosotros, como pueblo afroamericano. Pero al mismo tiempo, no se puede negar lo que este hombre hizo por este negocio. Si no fuera por Hulk Hogan, no existiría WWE, ni AEW, ni TNA, nada de esto. Ni siquiera tendríamos la plataforma que estamos usando ahora. Podemos seguir siendo relevantes en este negocio gracias a ese hombre. El negocio de la lucha libre está en su mejor momento, más caliente que en mucho tiempo. En mi opinión, jamás habría llegado a este nivel si Hogan no hubiera hecho lo que hizo en los años 80. Nuestro mundo probablemente sería completamente distinto.”

“Me niego a ir a las redes sociales y decir algo, por todo el odio negativo que he visto de algunas personas que siguen viviendo en el pasado, enfocándose en lo que él dijo o hizo. ¿Fue Hulk Hogan una persona ejemplar todo el tiempo? Tal vez no. ¿Lo somos todos? No. Todos hemos hecho cosas en nuestras vidas de las que no estamos orgullosos, pero aun así queremos perdón. Bubba lo dijo mejor: cuando alguien comete un asesinato, es condenado y cumple 25 o 30 años en la cárcel, al salir se le da una nueva oportunidad en la vida. A Hogan nunca se le dio eso. Algunos dicen que sus disculpas, cuando se hicieron públicas, no mostraban suficiente remordimiento.”

“Hubo dos ocasiones distintas en las que Hogan literalmente salvó mi carrera. Lo entiendo, entiendo por qué te duele. A mí también me dolió. Pero como dice la Biblia: perdona. ‘Porque si no perdonas a tu hermano, Yo no te perdonaré a ti.’ Eso es exactamente lo que dice la Biblia. Él me pidió perdón. Me llevó aparte y me dijo: ‘Devon, yo no soy ese tipo de persona. No lo soy.’ Dijo: ‘Pero me están matando en las redes sociales. Me están haciendo sentir como si lo fuera. Sé que tal vez he dicho o hecho cosas en el pasado.’ Luego me dijo: ‘Hermano, te quiero.’ ¿Y sabes qué? No tenía que decirme eso. No tenía que apartarme y decírmelo, pero lo hizo. En su mundo, si lo piensas bien —y no quiero quitarme mérito—, yo no soy nadie comparado con lo que ese hombre ha hecho. No tenía que hacerlo conmigo, pero lo hizo. Me dijo: ‘Devon, te quiero, hermano. Amo y respeto todo lo que has hecho, cómo saliste del hoyo, y no importa cuántas veces intenten derribarte, siempre te levantas’. Me dijo: ‘Te tengo un profundo respeto’”.

“¿Sabes qué me mata y me duele, Duke? No voy a dar nombres. Si estás escuchando esto, tú sabes quién eres. Te sentaste y hundiste a este hombre por los comentarios que hizo. Sí, lo entiendo. Pero sé que esas mismas personas han hecho cosas que, si salieran a la luz, a los fanáticos —o mejor dicho, a la gente en general— no les gustaría. Probablemente estarían en el mismo barco que Hogan. Y aun así lo enterraron mientras estaba vivo. Entiendo que estaban molestos, pero ahora que está muerto, están siendo hipócritas. No hablo solo de gente en la industria, hablo de personas en general. Están siendo hipócritas con esto. No digas cosas buenas de él ahora que ya no está. Intenta reflexionar sobre cómo te sentías y por qué no pudiste dejarlo ir. Una de las cosas más importantes que te dirá un consejero es que, para sanar, tienes que soltar. Tienes que soltar. Porque si no lo haces, el odio en tu corazón te consumirá.”