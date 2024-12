D-Von Dudley critica el paso de sus hijos por AEW

Terrell y Terrence Hughes, conocidos en equipo como TNT, son los hijos del miembro del Salón de la Fama de WWE D-Von Dudley. Entre 2020 y 2022, los hermanos luchadores de 29 años de Nueva York tuvieron unos cuantos combates en AEW. Comenzaron sus carreras en la escena independiente, en la cual continúan trabajando en la actualidad, en 2015, y han pasado también por otras promotoras de renombre como ROH o NWA.

► TNT en AEW

Pero sigamos con la casa Élite pues su padre revela que no está contento con cómo les fue allí:

“Tuvieron un breve paso por AEW y realmente no les fue bien allí. A mí tampoco me gustó su tiempo ahí, no pensé que los estuvieran usando correctamente o, de hecho, que los estuvieran usando en absoluto, como sucede con muchos otros talentos en esa empresa que no son aprovechados como deberían. Quería que salieran de ahí, que fueran a NXT y probaran suerte allí. Eso es lo que estamos haciendo ahora con ellos. Es una de esas cosas en las que me sentí feliz de que pudieran dejar atrás esa etapa de su vida y de su carrera en la lucha libre para comenzar un nuevo capítulo. Lo están haciendo muy, muy bien. Están mucho en el circuito independiente, viajando al extranjero, haciendo un montón de cosas, y estoy muy orgulloso de ellos. De vez en cuando, les gusta llevar al viejo con ellos [risas].”

En 2024 solo han tenido seis combates pero el más reciente fue el pasado 30 de noviembre en el evento WrestleCade SuperShow, donde fueron derrotados por The Good Hands (Jason Hotch y John Skyler). Volviendo a AEW, todas sus luchas fueron en los extintos programas secundarios Dark y Dark: Elevation. Aunque pudieron compartir el cuadrilátero con Santana y Ortiz, The Gunns, FTR o Christopher Daniels y Frankie Kazarian.