El miembro del Salón de la Fama WWE, D-Von Dudley, es recordado principalmente por su carrera en parejas junto a su «medio hermano» Bubba Ray Dudley, aunque ha tenido el privilegio de trabajar tanto con Paul Heyman en ECW, como con Vince McMahon durante el auge de la Attitude Era de la WWE.

► D-Von Dudley cree que Paul Heyman es mejor creativo

Durante una entrevista reciente con «The Toronto Sun», D-Von comparó los estilos de las historias que planteaban Paul Heyman y Vince McMahon y explicó por qué cree que Heyman es, en realidad, una mente creativa superior.

«Paul era un genio en WCW, se volvió aún más genio en ECW, y para cuando llegó a la WWE, era más que un genio. En mi opinión, podría haber estado un nivel por encima de Vince, especialmente en cuanto a creatividad, y lo digo porque sentí que Paul definitivamente estaba en sintonía con los tiempos».

«Vince siempre me pareció que estaba anclado en esa época de los 80, ¿sabes? A principios de los 90 de la WWE, nunca evolucionó con los tiempos. Los tiempos cambian, y él fue el primero en decirte ‘tienes que evolucionar con los tiempos’, pero simplemente parecía que no lo hacía, y no lo digo con mala intención, lo que quiero decir es que las historias parecían un poco obsoletas, y uno esperaba que se adaptara a los nuevos tiempos».

D-Von también añadió en su entrevista diciendo que Vince, al tener casi 80 años de edad, no le queda mucho tiempo para evolucionar (y que no lo hará), mientras que Heyman (20 años más joven) siempre intentaría llegar a un público mucho más joven y va orientado a las tendencias del momento.