D.I.E: “Have a Nice DIE #8” Parker vence a Uto

Toshiyuki Sakuda produjo “Have a Nice DIE #8” como parte de su proyecto Deathmatch Innovative Element, desde el Tokyo Cafe de Cuervos

► “Have a Nice DIE #8”

El anfitrión Sakuda enfrentó en mano a mano al gladiador Jack Bennett a ras de piso, en un área delimitada por malla de alambre.

Siguió una confrontación en triple amenaza donde Shota Nakagawa dio cuenta de Mr. Atomic y Super Hardcore Machine.

En la lucha principal, el ultraviolento Drew Parker doblegó a Orca Uto en una batalla individual donde usaron lámpara de tubo y tarimas de madera como armas.

Los resultados completos son:

DIE “HAVE A NICE DIE #8”, 06.01.2023

Tokyo Cafe de Cuervos

Asistencia: 23 Espectadores

1. DIE Official Rules: Toshiyuki Sakuda venció a Jack Bennett (8:58) con un Pentagon Driver sobre un Sunoko.

2. DIE Official Rules ~ 3 Way Match: Shota Nakagawa derrotó a Mr. Atomic y Super Hardcore Machine (8:52) con un Hawaiian Smasher sobre una silla sobre Machine.

3. DIE Official Rules: Drew Parker venció a Orca Uto (10:58) con la Swanton Bomb sobre un haz de lámparas de tubo.