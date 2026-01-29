CWA: Guerra de naciones en Reyes del Hexágono este Sábado en Vega Baja

Por Drago José
La empresa del pueblo, Championship Wrestling Association (CWA) presenta el evento Reyes Del Hexágono este Sábado 31 de Enero 2026 en la cancha bajo techo Sandin en Vega Baja desde las 7:45 de la noche.
Por el Campeonato Máximo de la CWA
Leinord White acompañado por Ángel Rodríguez defiende ante Romeo Quevedo
Guerra en parejas
El Rugido del Sur contra West Side Mafia
Por el Campeonato Máximo Femenino
Alyster defiende ante Kayla Jonie
Por el Campeonato de Puerto Rico con Victor Rodríguez Jr, de árbitro especial y el perdedor se le revocará la licencia y no podrá luchar más en CWA por tiempo indefinido
Joe Colón se mide a Lizander
Por el Campeonato de la Buena Lucha Libre
Lyion Mercado defiende ante Eddito
Reto Especial
Ares Pérez se enfrenta a Bradley Cardona
Lucha de Respeto y el ganador se integra a la batalla por el oro
Pulli La Bella contra Joseph Allen
Batalla por el Oro con 20 participantes y el ganador tendrá la oportunidad por el Campeonato Máximo de CWA en Fan Fest 18.
Entrada General $15.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo acompañados de un adulto (un menor por adulto) Puedes comprar tus boletos por adelantado atraves de Ath Móvil Negocios – CWAPR
Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la CWA porque CWA es Acción Vibrante.