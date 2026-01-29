CWA: Guerra de naciones en Reyes del Hexágono este Sábado en Vega Baja

Por Drago José

La empresa del pueblo, Championship Wrestling Association (CWA) presenta el evento Reyes Del Hexágono este Sábado 31 de Enero 2026 en la cancha bajo techo Sandin en Vega Baja desde las 7:45 de la noche.

Por el Campeonato Máximo de la CWA

Leinord White acompañado por Ángel Rodríguez defiende ante Romeo Quevedo

Guerra en parejas

El Rugido del Sur contra West Side Mafia

Por el Campeonato Máximo Femenino

Alyster defiende ante Kayla Jonie

Por el Campeonato de Puerto Rico con Victor Rodríguez Jr, de árbitro especial y el perdedor se le revocará la licencia y no podrá luchar más en CWA por tiempo indefinido

Joe Colón se mide a Lizander

Por el Campeonato de la Buena Lucha Libre

Lyion Mercado defiende ante Eddito

Reto Especial

Ares Pérez se enfrenta a Bradley Cardona

Lucha de Respeto y el ganador se integra a la batalla por el oro

Pulli La Bella contra Joseph Allen

Batalla por el Oro con 20 participantes y el ganador tendrá la oportunidad por el Campeonato Máximo de CWA en Fan Fest 18.

Entrada General $15.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo acompañados de un adulto (un menor por adulto) Puedes comprar tus boletos por adelantado atraves de Ath Móvil Negocios – CWAPR

Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la CWA porque CWA es Acción Vibrante.