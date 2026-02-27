CWA: «El Hombre de la Acción» Action Jackson busca el Oro de la CWA

Por Drago José

La empresa Championship Wrestling Association (CWA) presenta el Broken Hearts Broken Bones éste Sábado 28 de Febrero 2026 en su regreso a su casa, la cancha bajo techo de Maguayo en el municipio de Dorado desde las 7:45 de la noche.

Aquí les traigo la cartelera oficial hasta el momento.

Por el Campeonato Máximo de la CWA

En su regreso a la empresa, Action Jackson reta a Leinord White acompañado por Ángel Rodríguez

Por los Campeonatos Mundiales en parejas

El Rugido del Sur defiende ante Tabú y Morgan, West Side Mafia

En un Fatal Four Way Match y por el Campeonato de Acción Vibrante

Leo Ramos v.s. Eragón v.s. Hijo del Enigma v.s. Furia Nocturna

Por el Campeonato Máximo Femenino

Alyster defiende ante la cegadora de almas, Raeven Marie

En revancha y con dos árbitros especiales

Joseph Allen se mide a Pulli La Bella

Lucha de desventaja

Lizander y Blackout Crew se enfrentan al binomio de Cocoa y Victor Rodriguez Jr.

Lucha de Confianza

El strong style, Bradley Cardona se une al sazón del caribe, Ares Pérez para medirse a la pareja devastadora, Hijos de la Miseria acompañados por Black Scorpion

Entrada General a tan solo $15.00 dólares. Menores de hasta 11 años acompañados de un adulto, entran libre de costo.

Puedes comprar tus boletos por adelantado atraves de ATH Móvil, Negocios – CWAPR.

Para mucha más información visita las redes sociales oficiales de la CWA.

CWA, es Acción Vibrante en cada encuentro