CWA: «El Hombre de la Acción» Action Jackson busca el Oro de la CWA

Por Drago José
La empresa Championship Wrestling Association (CWA) presenta el Broken Hearts Broken Bones éste Sábado 28 de Febrero 2026 en su regreso a su casa, la cancha bajo techo de Maguayo en el municipio de Dorado desde las 7:45 de la noche.
Aquí les traigo la cartelera oficial hasta el momento.
Por el Campeonato Máximo de la CWA
En su regreso a la empresa, Action Jackson reta a Leinord White acompañado por Ángel Rodríguez
Por los Campeonatos Mundiales en parejas
El Rugido del Sur defiende ante Tabú y Morgan, West Side Mafia
En un Fatal Four Way Match y por el Campeonato de Acción Vibrante
Leo Ramos v.s. Eragón v.s. Hijo del Enigma v.s. Furia Nocturna
Por el Campeonato Máximo Femenino
Alyster defiende ante la cegadora de almas, Raeven Marie
En revancha y con dos árbitros especiales
Joseph Allen se mide a Pulli La Bella
Lucha de desventaja
Lizander y Blackout Crew se enfrentan al binomio de Cocoa y Victor Rodriguez Jr.
Lucha de Confianza
El strong style, Bradley Cardona se une al sazón del caribe, Ares Pérez para medirse a la pareja devastadora, Hijos de la Miseria acompañados por Black Scorpion
Entrada General a tan solo $15.00 dólares. Menores de hasta 11 años acompañados de un adulto, entran libre de costo.
Puedes comprar tus boletos por adelantado atraves de ATH Móvil, Negocios – CWAPR.
