CWA: El Campeón Leinord White defenderá ante Genuino Maldonado éste Sábado en Dorado

Por Drago José

CWA presenta el evento Histeria Colectiva éste Sábado 29 de Noviembre 2025 en la cancha bajo techo de Jardines en el municipio de Dorado desde las 7:45 de la noche y así luce la cartelera hasta el momento.

Encuentro ordenado por la directora ejecutiva, La Perla Negra, Allison y por el Campeonato Máximo de la CWA y Ángel Rodríguez no podrá estar en la esquina

Rey «Genuino» Maldonado reta a Leinord White

Sin tiempo límite

Rodrigo «Peligro» García se mide al hichiban, Hijo del Enigma

Por el Campeonato de la Buena Lucha Libre

Eddito defiende ante Furia Nocturna

En un Relevo Australiano

El Rugido del Sur y Ares Pérez contra Los Más Racing y Cocoa

En otra lucha ordenada por Allison, guerra en parejas femenil

Kayla Jonie une fuerzas con Alyster para enfrentarse al binomio compuesto por La Varoneza y Raeven

Lucha de desquite

Pulli La Bella se enfrenta a La Diva Milena

Para sacar a los primeros retadores a los campeonatos mundiales en parejas de la CWA

Los Hijos de la Miseria se miden a Blackout Crew

Entrada General solo $15.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo acompañados de un adulto, (un menor por adulto).

Puedes adquirir tus boletos por adelantado atraves de ATH Móvil – Negocios – CWAPR. Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la Empresa del Pueblo, CWA. La empresa de la Buena Lucha Libre.