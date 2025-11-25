CWA: El Campeón Leinord White defenderá ante Genuino Maldonado éste Sábado en Dorado

Por Drago José
CWA presenta el evento Histeria Colectiva éste Sábado 29 de Noviembre 2025 en la cancha bajo techo de Jardines en el municipio de Dorado desde las 7:45 de la noche y así luce la cartelera hasta el momento.
Encuentro ordenado por la directora ejecutiva, La Perla Negra, Allison y por el Campeonato Máximo de la CWA y Ángel Rodríguez no podrá estar en la esquina
Rey «Genuino» Maldonado reta a Leinord White
Sin tiempo límite
Rodrigo «Peligro» García se mide al hichiban, Hijo del Enigma
Por el Campeonato de la Buena Lucha Libre
Eddito defiende ante Furia Nocturna
En un Relevo Australiano
El Rugido del Sur y Ares Pérez contra Los Más Racing y Cocoa
En otra lucha ordenada por Allison, guerra en parejas femenil
Kayla Jonie une fuerzas con Alyster para enfrentarse al binomio compuesto por La Varoneza y Raeven
Lucha de desquite
Pulli La Bella se enfrenta a La Diva Milena
Para sacar a los primeros retadores a los campeonatos mundiales en parejas de la CWA
Los Hijos de la Miseria se miden a Blackout Crew
Entrada General solo $15.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo acompañados de un adulto, (un menor por adulto).
Puedes adquirir tus boletos por adelantado atraves de ATH Móvil – Negocios – CWAPR. Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la Empresa del Pueblo, CWA. La empresa de la Buena Lucha Libre.