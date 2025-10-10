CWA con doble tanda luchistica en Octubre – Revancha por el Campeonato de Acción Vibrante 

Por Drago José

La empresa Championship Wrestling Association (CWA) presentará la buena lucha libre con dos grandes carteleras éste mes de Octubre.

Comienza con Acción Vibrante En Vivo este Sábado 11 de Octubre 2025 desde las 7:45 de la noche en la cancha bajo techo de Vista Alegre en Bayamón, Pro-Fondo de la comunidad Vista Alegre.

Así luce la cartelera hasta el momento.

Por el Campeonato Máximo de la CWA

En su primera defensa Leinord White se mide a Vértigo Rivera

En revancha por el Campeonato de Acción Vibrante

El Sazón del Caribe, Ares Perez defiende ante Ricky Rubio

En un mano a mano en lucha no titular

Rey «Genuino» Maldonado se enfrenta al Campeón de Puerto Rico, «El Intocable» Lizander

El ganador de la Copa de Oro, Yoma se mide a Ammit Rivera

Guerra en parejas

«La Pareja Inestable» Eddito y Bambino se unen para enfrentarse al binomio de Blackout Crew

En un Relevo Australiano

Los Más Racing y Cocoa se miden a «Los Hijos de la Miseria» Hell blaze y Silver Lee y Leo Ramos

Además La Industria Honorable tendrá un importante mensaje para toda la fanaticada de la CWA.

Entrada General $10.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo

acompañados de un adulto

Sigue la acción con el evento

Halloween Horror Fights el Viernes 31 de Octubre 2025 en la cancha bajo techo Jardines en el municipio de Dorado desde las 7:45 de la noche.

Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la CWA.