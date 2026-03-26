CWA: Campeón contra Campeón este Sábado en Dorado

Por Drago José

La empresa Championship Wrestling Association (CWA) presenta el evento Destino 2026 este Sábado 28 de Marzo 2026 en la cancha bajo techo de Jardines en el municipio de Dorado desde las 7:45 de la noche.

Campeón v.s. Campeón

El Campeón Máximo de la CWA Leinord White acompañado por Ángel Rodríguez se enfrenta al Campeón de Acción Vibrante, Cocoa

Por el Campeonato Máximo Femenino

La cegadora de almas, Raeven Marie defiende ante La Diva Milena

Mano a Mano por el pase de oro al evento estelar en Fan Fest 18

El hombre del strong style, Bradley Cardona se mide al sazón del Caribe, Ares Pérez

Reto Especial en parejas

Joseph Allen y Leo Ramos se enfrentan a Pulli La Bella y Amitt Rivera

Fatal Four Way Match por el Campeonato de la Buena Lucha Libre

Rodrigo «Peligro» García v.s. Ricky Rubio v.s. Lyon Mercado v.s. Gitano de la Vega acompañado por Mr. Pentagrama

Por los Campeonatos Mundiales en parejas

Furia Nocturna y Eragón retan al binomio de el Rugido del Sur

Por el Campeonato de Puerto Rico

Lizander acompañado por Freddy B defiende ante Victor Rodriguez Jr.

También habrá la firma de contrato entre Bambino y Ángel Rodríguez en dónde parte de la gerencia The Game Changer, Joe Colón y La Perla Negra, Allison estarán presentes.

Entrada General $15.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo acompañados de un adulto.

Puedes adquirir tus boletos por adelantado atraves de ATH Móvil Negocios – CWAPR

Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la CWA así como su canal en YouTube.