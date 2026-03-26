CWA: Campeón contra Campeón este Sábado en Dorado

Por Drago José
La empresa Championship Wrestling Association (CWA) presenta el evento Destino 2026 este Sábado 28 de Marzo 2026 en la cancha bajo techo de Jardines en el municipio de Dorado desde las 7:45 de la noche.
Campeón v.s. Campeón
El Campeón Máximo de la CWA Leinord White acompañado por Ángel Rodríguez se enfrenta al Campeón de Acción Vibrante, Cocoa
Por el Campeonato Máximo Femenino
La cegadora de almas, Raeven Marie defiende ante La Diva Milena
Mano a Mano por el pase de oro al evento estelar en Fan Fest 18
El hombre del strong style, Bradley Cardona se mide al sazón del Caribe, Ares Pérez
Reto Especial en parejas
Joseph Allen y Leo Ramos se enfrentan a Pulli La Bella y Amitt Rivera
Fatal Four Way Match por el Campeonato de la Buena Lucha Libre
Rodrigo «Peligro» García v.s. Ricky Rubio v.s. Lyon Mercado v.s. Gitano de la Vega acompañado por Mr. Pentagrama
Por los Campeonatos Mundiales en parejas
Furia Nocturna y Eragón retan al binomio de el Rugido del Sur
Furia Nocturna y Eragón retan al binomio de el Rugido del Sur
Por el Campeonato de Puerto Rico
Lizander acompañado por Freddy B defiende ante Victor Rodriguez Jr.
También habrá la firma de contrato entre Bambino y Ángel Rodríguez en dónde parte de la gerencia The Game Changer, Joe Colón y La Perla Negra, Allison estarán presentes.
Entrada General $15.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo acompañados de un adulto.
Puedes adquirir tus boletos por adelantado atraves de ATH Móvil Negocios – CWAPR
Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la CWA así como su canal en YouTube.