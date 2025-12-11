CWA: Bradley Cardona Tras el Oro Máximo éste Viernes

Por Drago José

La empresa Championship Wrestling Association (CWA) presenta el tradicional evento de fin de temporada, Christmas Showdown, este Viernes 12 de Diciembre 2025 desde las 8:30 de la noche en la cancha bajo techo de Jardines en el municipio de Dorado.

Por el Campeonato Máximo de la CWA

El dueño del tiempo, Leinord White acompañado por la Diosa, Lilix defiende ante el hombre del strong style, Bradley Cardona

Por el Campeonato Máximo Femenino en un Iron Woman Match

La atrapadora de sueños, Kayla Jonie, v.s. Alyster y la cegadora de almas, Raeven Marie

Por el Campeonato de Puerto Rico en lucha de ambulancia

El Intocable, Lizander acompañado por Freddy B. defiende ante el Game Changer, Joe Colón

Por el Campeonato de Acción Vibrante en Gauntlet Match

Ares Pérez v.s. Cocoa v.s. Joseph Allen v.s. Furia Nocturna v.s. Morgan v.s. Hijo del Enigma

En lucha super libre sin reglas

Eddito y Rodrigo García se miden a Modo Bestia y Ricky Rubio parte de la Industria Honorable

En lucha de rendición

Aj Farat contra Rey «Genuino» Maldonado

En un First Blood Match y si Jovica pierde se le revoca la licencia de árbitro en P.R.

Luis Jovica se enfrenta a Victor Rodriguez el hombre del legado

Lo que es tradición, en un Christmas Street Fight

Pulli La Bella contra La Diva Milena

Entrada General a tan solo $15.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo acompañados de un adulto. Y como regalo de Navidad, las primeras 50 personas en comprar boletos tendrán la oportunidad de estar en el área de Ringside por el precio de entrada general. Los boletos los puedes adquirir por adelantado atraves de ATH Móvil, Negocios – CWAPR

Para mucha más información visita las redes sociales oficiales de la CWA y suscribete a su canal en YouTube.