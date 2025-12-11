CWA: Bradley Cardona Tras el Oro Máximo éste Viernes

Por Drago José
La empresa Championship Wrestling Association (CWA) presenta el tradicional evento de fin de temporada, Christmas Showdown, este Viernes 12 de Diciembre 2025 desde las 8:30 de la noche en la cancha bajo techo de Jardines en el municipio de Dorado.
Por el Campeonato Máximo de la CWA
El dueño del tiempo, Leinord White acompañado por la Diosa, Lilix defiende ante el hombre del strong style, Bradley Cardona
Por el Campeonato Máximo Femenino en un Iron Woman Match
La atrapadora de sueños, Kayla Jonie, v.s. Alyster y la cegadora de almas, Raeven Marie
Por el Campeonato de Puerto Rico en lucha de ambulancia
El Intocable, Lizander acompañado por Freddy B. defiende ante el Game Changer, Joe Colón
Por el Campeonato de Acción Vibrante en Gauntlet Match
Ares Pérez v.s. Cocoa v.s. Joseph Allen v.s. Furia Nocturna v.s. Morgan v.s. Hijo del Enigma
En lucha super libre sin reglas
Eddito y Rodrigo García se miden a Modo Bestia y Ricky Rubio parte de la Industria Honorable
En lucha de rendición
Aj Farat contra Rey «Genuino» Maldonado
En un First Blood Match y si Jovica pierde se le revoca la licencia de árbitro en P.R.
Luis Jovica se enfrenta a Victor Rodriguez el hombre del legado
Lo que es tradición, en un Christmas Street Fight
Pulli La Bella contra La Diva Milena
Entrada General a tan solo $15.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo acompañados de un adulto. Y como regalo de Navidad, las primeras 50 personas en comprar boletos tendrán la oportunidad de estar en el área de Ringside por el precio de entrada general. Los boletos los puedes adquirir por adelantado atraves de ATH Móvil, Negocios – CWAPR
Para mucha más información visita las redes sociales oficiales de la CWA y suscribete a su canal en YouTube.