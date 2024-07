Curtis Blaydes no ve ningún problema en que el campeón interino de los pesos pesados de la UFC, Tom Aspinall, se crea su propio bombo, como algunos han sugerido.

Los dos pesos pesados de la UFC se enfrentarán este fin de semana en el UFC 304 de pago por evento, en el que Aspinall pondrá en juego su título interino en el Co-op Live Arena de Manchester (Inglaterra), su ciudad natal.

El británico se hizo con el cinturón con un contundente y rápido nocaut sobre Sergei Pavlovich en el UFC 295 celebrado en el Madison Square Garden el pasado mes de noviembre. Como era de esperar, aquel resultado dio a Aspinall una gran inyección de confianza, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias en las que compitió aquella noche.

Desde entonces, Aspinall ha pedido un enfrentamiento de unificación con Jon Jones y ha recibido muchas críticas del campeón, que ha calificado a su homólogo interino como un posible «tren de la exageración» e irrelevante para el público de fuera del Reino Unido.

Pero mientras Jones y sus partidarios han tachado a Aspinall de excesivamente confiado, el próximo rival del inglés ha saltado en su defensa…

► Blaydes: «No hay nada malo» en que Aspinall beba su propio Kool-Aid

Durante una entrevista con Andreas Hale, de ESPN MMA, Blaydes se refirió a su primera oportunidad de conquistar el oro en el mayor escenario de las MMA y evaluó algunas de las narrativas que rodean el panorama del título de los pesos pesados.

A «Razor» se le preguntó específicamente sobre el potencial de Aspinall y la creencia de gente como Jones de que el titular interino podría estar creyéndose demasiado su propio bombo.

Blaydes insistió en que sólo las personas cercanas a Aspinall sabrían si eso es cierto, e incluso si lo es, señaló que no hay nada malo en que los atletas de élite afirmen ser los mejores. De hecho, sugirió que ese nivel de autoestima es imprescindible.

«No puedo decir si lo es o no (beber su propio Kool-Aid). No creo que nadie sea capaz de decirlo, aparte de la gente de su propio círculo íntimo», dijo Blaydes. «Pero si es así, ¿puedes culparle? Noqueó a Sergei y Jon parece, no quiero decir asustado, pero parece aprensivo ante la perspectiva de una posible pelea con Aspinall».

«Yo también estaría un poco agotado. No hay nada malo en ello», continuó Blaydes. «Creo que tienes que tener esa mentalidad. Tienes que sentirte bien. Eso vale para cualquier deporte. Si le preguntas a Joe Burrow si cree que es el mejor de la liga en su posición, te dirá que sí. Aunque probablemente no estemos de acuerdo, él tiene que pensar así».

No obstante, Blaydes tratará de demostrar que la confianza del campeón interino respecto a su propio enfrentamiento está fuera de lugar cuando compartan octágono por segunda vez en el UFC 304 este fin de semana.

Tras haber conseguido una victoria sobre Aspinall en 2022, gracias a una extraña lesión de rodilla sufrida por el británico, «Razor» intentará añadir un triunfo más definitivo a su currículum en el UFC 304.