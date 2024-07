Curtis Blaydes: “Vencería a Alex Pereira”

Cuando un reportero en el día de medios de UFC 304 introdujo su pregunta con la mención del “ inevitable paso de Alex Pereira a la división de peso completo”, Curtis Blaydes no dudó en interrumpirlo con dos palabras que decían mucho.

“Mala idea”, dijo Blaydes.

Pereira, ex campeón de peso mediano y actual campeón de peso semicompleto, ha insinuado un paso al peso completo después de dos defensas exitosas de su cinturón de 205 libras este año. Si la UFC le concede el deseo a Pereira, será un enfrentamiento que Blaydes recibiría con los brazos abiertos.

“Sé que esto es lo que todo el mundo quiere oír: Sí, le daría una paliza a Alex Pereira. No porque no sea bueno, (sino porque) soy más pesado. Es solo que un peso completo, la gravedad y el peso importan. No es su base de habilidades. Así son las cosas”.

De hecho, Blaydes (18-4 MMA, 13-4 UFC) está tan confiado que no tuvo reparos en compartir cómo abordaría una pelea con Pereira (11-2 MMA, 8-1 UFC).

“Le voy a contar mi plan premeditado: voy a disparar inmediatamente. ¿Por qué le daría la oportunidad de noquearme cuando sé que puedo derribarlo cuando quiera? Y estoy seguro de que él debe saberlo. Creo que está buscando un peso pesado específico, no cualquier peso completo”.