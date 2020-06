Curtis Blaydes se une a las criticas de los salarios en UFC

Curtis Blaydes está cansado de las excusas cuando se trata de pagar por los luchadores de UFC. Blaydes está programado para encabezar UFC en ESPN 11 hoy sábado por la noche.

Chocará con el ex campeón de peso pesado de Bellator, Alexander Volkov. "Razor" ocupa el puesto número tres en el ranking de peso completo de UFC, mientras que Volkov se encuentra en la posición número siete.

Curtis Blaydes es consciente de que más luchadores están comenzando a expresar sus quejas con el UFC sobre el pago. Él cree que el UFC debería deshacerse de las excusas y pagar más a los peleadores o admitir que no hay intención de aumentar el salario. Esto es lo que Blaydes le dijo a CBS Sports .

"No quiero escuchar todas esas excusas, el dinero está ahí, No quiero escuchar las excusas. Incluso si nos aumentara el 29% de los ingresos, sería un aumento enorme para los hombres. No quiero escuchar eso. Si no quiere pagarnos, simplemente diga que no quiere darnos el dinero. Simplemente dígalo y no invente excusas como: "No sé de dónde va a venir". Es como, hermano, no hagas eso. No faltes al respeto a nuestra inteligencia así. Nosotros valemos más. Si no quiere pagarnos, simplemente dígalo y podremos tomar nuestras propias decisiones informadas ”.