Curtis Blaydes: «Jon Jones vs. Stipe Miocic es solo su pelea de retiro»

La etiqueta de “interino” asociada al evento co-principal de UFC 304 no significa nada para Curtis Blaydes. Blaydes se enfrentará a Tom Aspinall el sábado en Co-op Live ( ESPN+ pay-per-view ), con la oportunidad de reclamar el campeonato interino de peso completo.

A diferencia de la mayoría de las peleas por el título interino, esta no es nueva, ya que Aspinall está defendiendo el cinturón interino que obtuvo con un nocaut sobre Sergei Pavlovich en noviembre pasado en UFC 295.

La razón por la que la división de peso completo de UFC se encuentra actualmente en este estado es simple: Jon Jones y Stipe Miocic se están saliendo con la suya.

Jones tenía previsto defender su título indiscutible de peso completo en UFC 295 hasta que sufrió un desgarro en el músculo pectoral a menos de un mes de la pelea, lo que llevó a UFC a crear un título interino que Aspinall ganó. La razón de la rara defensa del título interino de Aspinall ahora es que UFC se comprometió a programar Jones vs. Miocic , que se espera que tenga lugar este noviembre.

Mientras Jones y Miocic hablan abiertamente sobre el final de sus carreras, Blaydes ve el legado de la lucha por lo que es.

“Sí, este es el verdadero cinturón en mi mente. En mi mente, Jones vs. Stipe es solo su pelea de retiro. No quiero ser grosero, pero ambos están a una o dos peleas de distancia (del retiro). Lo más probable es que esta sea su pelea de quitarse la bolsa y salir, lo cual está bien. Así es como lo veo”.

A medida que se acerca la pelea, el director ejecutivo de UFC, Dana White, ha estado promocionando a Jones como el actual peleador libra por libra número uno del mundo, a pesar del hecho de que ha competido solo una vez (una victoria por el título vacante de peso completo contra Ciryl Gane en UFC 285) en los últimos cuatro años.

Blaydes no se sorprende y también ve los gritos de White por lo que son.

“Éste es Dana White, uno de los mejores promotores del mundo. Él sabe cómo generar expectación y publicidad. Eso es lo que hace. Ese es su trabajo, uno de los mejores en eso. No me sorprende. De hecho, lo espero. Quiere exprimir ese jugo hasta la última gota y quiere que todos vean (Jones vs. Miocic)”.

En cuanto a que Jones sea considerado el mejor libra por libra, Blaydes cree que eso no puede ser así por una sencilla razón.

“Tienes que ser activo. Este no es un título basado en habilidades. Este es un título activo. Él no ha sido tan activo. No puedes ser el mejor si no eres activo”.