El 30 de abril de 2020, Curtis Axel fue despedido de WWE. Nunca alcanzó a ser una gran Superestrella. Aunque indudablemente tuvo sus buenos momentos. Pero muchos esperaban mucho más de él. Entonces supimos que hubo un tiempo en que Triple H tenía grandes expectativas con él: «(…) Sólo tres meses después WWE lo contrató y lo envió a Florida. Allí fue impulsado como una de las principales estrellas. Les gustaban sus habilidades atléticas y que era alto. Fue llevado al elenco principal y se esperaba que fuera una estrella. Paul Levesque (Triple H) en particular pensó que iba a ser una de las estrellas emblemáticas de la compañía (…)». También Charlie Haas pensaba que bien manejado podría haber sido un nuevo Randy Orton.

► Curtis Axel quería ser Joe Hennig

Al final no funcionó y desde que le rescindieron el contrato no ha vuelto a luchar. Podemos explicar el no éxito de Curtis Axel en WWE por su falta de talento, tan simple como eso. Sí le dieron oportunidades, en los primeros tiempos de NXT, en The Nexus, cuando le pusieron a Paul Heyman como mánager, cuando fue Campeón de Parejas…

Por ello haberle cambiado el nombre a Curt Hennig, su nombre real, quizá no hubiera marcado la diferencia. Ni siquiera no quedarse ahí sino promocionarlo como el hijo de Mr. Perfect. En realidad, no es un gran luchador ni tiene carisma. Aún así, es lógico que él buscara tener esa posibilidad de aprovechar sus raíces. Y luchó por ello, como señala en Busted Open Radio, pero no lo consiguió.

«Siempre he querido mi nombre. Mi apellido significa mucho para mí. El nombre Hennig. Luché contra eso todo el tiempo que estuve allí. Luché contra eso cuando me convertí en Curtis Axel. Incluso Heyman [Paul Heyman] intentó ayudarme a recuperar ese nombre, mi nombre real. Simplemente no cedieron. Estaba bien con Curtis Axel, tomando ‘Curt’, ‘Curtis’, y ‘Axe’ de Larry ‘The Axe’, así que estaba bien y eso me pareció bien, pero siempre quise ser Joe Hennig.

«Cuando estaba en desarrollo en FCW, era Joe Hennig. Gané el campeonato mundial allí como Joe Hennig, y una vez que me subieron, cambiaron mi nombre. Pensé que era alguna especie de broma, pero no lo era. Cuando regrese, eso es algo en lo que trabajaré. No voy a hacer nada más que ser Joe Hennig».

Como leemos, Curtis Axel dice que va a volver a luchar. ¿En WWE? ¿En la escena indepeniente? ¿En otra gran compañía? Lo veremos.