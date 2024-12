Curtis Axel: «¿Mala reputación? CM Punk siempre me ayudó»

En los últimos días hemos estado hablando bastante del ex luchador de WWE Curtis Axel. Descubrimos por qué dejó su rol como productor solo unos meses después de empezar a desempeñarlo. También cuando recibió la oportunidad de hacer una prueba gracias a un mensaje inesperado a Shane McMahon. O el más recuerdo que tiene de NXT el ex The Nexus, ex Campeón Intercontinental, ex «Paul Heyman Guy», integrante de o ex Campeón en Parejas con Bo Dallas (Uncle Howdy).

► Un buen recuerdo

En esta ocasion, conocemos su opinión sobre el siempre controvertido CM Punk. Es interesante apuntar que no solo fueron compañeros de vestidor durante años sino que compartieron el cuadrilátero en 36 ocasiones, entre las cuales se incluyen 18 manos a mano, tanto en Raw como en SmackDown o eventos no televisados, donde tuvieron varios combates sin descalificación. Leamos las recientes palabras del hijo de Mr. Perfect en Monte & The Pharaoh:

«Tiene mala reputación. Me ayudó mucho. Somos amigos. Hemos sido chicos. Hemos tenido batallas, malas batallas, por todo el mundo. No ha sido más que una ayuda para mí. Sé que la gente puede decir que tiene mala reputación por su actitud, pero en esta industria hay que tener eso. Tienes que tener ese ‘no te importe nada’ y simplemente hacer lo que haces. Si no tienes confianza en ti mismo y ‘soy mejor que tú’, entonces vas a fracasar. Punk siempre ha tenido eso. No tengo más que respeto por él. Me ha ayudado. Me encantaría volver a pelear con él. Hemos tenido algunas batallas. Ambos somos chicos de Heyman».

Curtis Axel no ha luchado desde que lo hizo por última vez en 2020 y se desconoce si lo hará de nuevo.