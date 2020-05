Curt Hawkins: "Los shows de AEW sin público son mejores que los de WWE"

Cualquier compañía necesita de encajadores de derrotas, y Curt Hawkins fue promocionado por WWE como su "jobber" estelar a comienzos del pasado año, dando cuenta de una racha, cual Goldberg, pero a la inversa, que ascendió a un total de 269 derrotas, hasta que junto a Zack Ryder, puso fin a este particular "streak" en WrestleMania 35. Victoria que marcó un nuevo descenso de su estatus, pese a portar el Campeonato de Parejas Raw, que él y Ryder perdieron en Super ShowDown 2019. A posteriori, Hawkins sólo tuvo una implicación bajo PPV durante Elimination Chamber 2020. Lógico que el gladiador fuese uno de los despedidos el pasado miércoles 15 de abril.

Aquella implicación en EC 2020 fue su último combate oficial sobre suelo McMahon. Puede decirse que Hawkins no sabe lo que es luchar en una arena vacía sobre suelo McMahon, pues WWE comenzó a realizar shows son público apenas una semana después.

Pero el neoyorquino estuvo muy atento a todo lo hecho por sus hoy exempleadores bajo tal coyuntura de pandemia global. Al igual que lo hecho por AEW, empresa que se rumora podría suponer su próxima casa. Y durante una entrevista concedida a ComicBook.com, Hawkins trazó una comparativa entre cómo están lidiando ambas empresas con la falta de público.

«A ver, obviamente me encantaría trabajar para AEW. No me he perdido un episodio. Lo llevo viendo desde el primer día. Tengo una cantidad grotesca de amigos vinculados a esa compañía, así que siempre los apoyo. Apoyo su impacto en la industria, la han hecho mejor para todos. Nunca diría nunca a algo. He disfrutado de sus shows sin público bastante más que los de WWE. Creo que lo están haciendo lo mejor posible en este escenario.

«Hay muchas oportunidades una vez el mundo ha empezado a ponerse patas arriba. Veo luz al final del túnel del coronavirus y creo que las cosas se normalizarán hacia la nueva normalidad. Antes de esto, la lucha libre estaba muy candente, había muchas oportunidades en todos los lugares».