Curiosa idea de Tommy Dreamer para Mercedes Moné

Mercedes Moné tiene más de una decena de títulos en su haber en estos momentos mientras persigue el máximo de AEW. En Full Gear 2025, la «CEO» va a tener la oportunidad de conquistarlo cuando desafíe a la presente monarca, Kris Statlander.

► El Campeonato Mundial Femenil AEW y nada más

A falta de menos de cuatro semanas para el PPV Élite, el icónico ex-luchador Tommy Dreamer propone -durante un episodio reciente de Busted Open– una curiosa historia para Moné y los cinturones de campeona:

“Haría que Mercedes gane. Y solo para ser un imbécil más grande, que deje vacantes todos los títulos. Lo que luego se traduce en [ella diciendo], no estoy poniendo a todos por encima, pero debido a mi apretada agenda, hazla una heel más grande.

“Solo estoy reconociendo este título, casi como si todo lo que hiciste fuera un escalón para llegar a lo que querías. Pero luego deja vacantes todos los demás títulos que tengas porque este es el más significativo. Lo que también le da más importancia a ese título por ser el más grande.”

12 belts Moné

🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 pic.twitter.com/nxDRKLMIjm — Último Moné (@MercedesVarnado) October 20, 2025

Por otro lado, Dreamer pone en duda que las promotoras independientes que contratan a Moné obtengan realmente lo que están pagando:

“Pero no sé si alguna vez van a recibir eso de ‘recuperarlo’. Fueron mencionados en televisión, obtuvieron su título, y que estén contentos con eso.”