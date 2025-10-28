Curiosa idea de Tommy Dreamer para Mercedes Moné

por
Sasha Banks

Mercedes Moné tiene más de una decena de títulos en su haber en estos momentos mientras persigue el máximo de AEW. En Full Gear 2025, la «CEO» va a tener la oportunidad de conquistarlo cuando desafíe a la presente monarca, Kris Statlander.

Ni AEW ni Mercedes Moné aceptarían una derrota

► El Campeonato Mundial Femenil AEW y nada más

A falta de menos de cuatro semanas para el PPV Élite, el icónico ex-luchador Tommy Dreamer propone -durante un episodio reciente de Busted Openuna curiosa historia para Moné y los cinturones de campeona:

“Haría que Mercedes gane. Y solo para ser un imbécil más grande, que deje vacantes todos los títulos. Lo que luego se traduce en [ella diciendo], no estoy poniendo a todos por encima, pero debido a mi apretada agenda, hazla una heel más grande.

“Solo estoy reconociendo este título, casi como si todo lo que hiciste fuera un escalón para llegar a lo que querías. Pero luego deja vacantes todos los demás títulos que tengas porque este es el más significativo. Lo que también le da más importancia a ese título por ser el más grande.”

Por otro lado, Dreamer pone en duda que las promotoras independientes que contratan a Moné obtengan realmente lo que están pagando:

Pero no sé si alguna vez van a recibir eso de ‘recuperarlo’. Fueron mencionados en televisión, obtuvieron su título, y que estén contentos con eso.”

India Sioux, monarca Universal; Mercedes Moné retuvo cetro y más

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos