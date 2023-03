Culpan a ego de The Rock por fracaso de Black Adam

Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock, quien es protagonista de la película de DC Black Adam, ha enfrentado críticas por el fracaso de taquilla de la película, parte del cual le atribuyen.

Un ejecutivo de Hollywood afirmó que el ego de Johnson ha sido uno de los mayores obstáculos para el éxito de la película, ya que el actor ha tratado de ser el centro de atención en sus películas con demasiada frecuencia.

“Dwayne trata de venderse como más grande que la película. Es una de las pocas personas que siempre piensa que es la persona más importante en cualquier situación o habitación”, dijo el ejecutivo al medio The Wrap.

A pesar del éxito que ha tenido en otras franquicias como Jumanji, Johnson ha sido criticado por no poder llevar una película sin ser el protagonista principal.

Black Adam, que contó con un elenco de estrellas como Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Sarah Shahi y Noah Centineo, ganó 393 millones de dólares en todo el mundo, pero su presupuesto fue de 260 millones sin incluir los costos de marketing.

Muchos expertos han acusado a Johnson de usar Black Adam para ejercer su poder y organizar una adquisición de DC. Además, los ejecutivos de Warner Bros estaban preocupados por la filtración de información negativa de ganancias de Black Adam por parte de Johnson y se sentían incómodos por su creciente influencia dentro de DC.

► Futuro incierto para Black Adam

Actualmente, no se sabe que sucederá con el personaje de Black Adam, aunque todo parece indicar que The Rock ya no lo interpretará, pues con la llegada de James Gunn se reiniciará el universo cinematográfico de DC y varios actores serán cambiados para futuros proyectos.

La película ha recibido una calificación crítica mediocre del 39% en Rotten Tomatoes y aunque los fans le dieron un 88% de aprobación.