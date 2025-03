Cuenta de X de Nick Aldis fue hackeada

Si bien las monedas meme se han vuelto cada vez más comunes en la vida diaria y las criptomonedas se han vuelto un boom durante el último lustro, la WWE aún no está en ese negocio, a pesar de que daba la impresión de que el Gerente General de SmackDown, Nick Aldis, estuvo promocionando la venta de una criptomoneda fraudulenta, lo cual generó una oleada de reacciones en las redes sociales. Sin embargo, parece que la cuenta fue hackeada.

► Nick Aldis supuestamente promocionaba la venta de criptomonedas

Nick Aldis parece que tuvo un mal rato en sus redes sociales, y apenas recuperó el control de su cuenta de X, realizó una publicación aclarando precisamente que no era él el que había hecho aquellas publicaciones de venta de criptomonedas. En su publicación, el Gerente General bromeó incluyendo un gif de uno de los personajes de la serie South Park, pidiendo a todos que dejaran atrás la situación.

«Lo creas o no, no estaba tratando de venderte una moneda de mier**. He vuelto a X y reanudaré mi actividad habitual, principalmente republicando (lo que, irónicamente, era para evitar problemas)»

Aldis no es la estrella de la lucha libre cuyas redes sociales han sido hackeadas por tipos inescrupulosos, ya que podemos citar que este tipo de situaciones también han ocurrido con Mick Foley o Kenny Omega hace algunos años. En todo caso, es una buena noticia que el Gerente General de SmackDown haya podido recuperar el control de su cuenta y aclarar a los fanáticos antes de que la situación se saliera de control. Sin embargo, Corey Graves aprovechó la publicación de Aldis para montarle una broma pidiéndole «la devolución de su dinero».