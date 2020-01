Cuenta de 2: ¿Será 2020 el año de Roman Reigns?

Siempre nos encontraremos opiniones encontradas en un mismo tema, y con Cuenta de 2 exploraremos dos vertientes sobre un mismo tópico. En esta ocasión, hablaremos de lo que le espera a Roman Reigns en este 2020.

Un mismo enunciado y dos puntos de vista totalmente diferentes e igualmente válidos. Te damos a la bienvenida a Cuenta de 2.

► El 2020 será el año de Roman Reigns

El 2020 será el año de Roman Reigns porque todo va encarrilado a que así sea. Desde que volvió al ring tras haber superado su enfermedad es normal que necesitara tiempo para volver a tener la forma física que le permitiera competir a gran nivel.

WWE se ha volcado con él en este 2019 que ya acaba y le ha dado la oportunidad de cambiar los abucheos por aplausos y las victorias por alguna que otra derrota de más. A día de hoy, Roman Reigns está establecido en SmackDown como la cara de la segunda línea y siempre lo ha sido desde su regreso, cosa que creemos que ha sido en bien propio.

El no estar constantemente en la batalla por el título mundial o el título universal le ha dado otro punto de vista y ha hecho que el universo WWE le vea con buenos ojos. En lugar de comenzar una rivalidad con Kofi Kingston o Brock Lesnar, Roman Reigns ha estado inmerso en diferentes historias con Dolph Ziggler, Baron Corbin o Drew McIntyre cosa que le ha favorecido al no tener que llevar el peso de la marca sobre sus hombros.

Roman Reigns espera agazapado a que este 2020 sea el año en el que, tras haber superado su enfermedad y haber recuperado la forma de cuando fue Campeón Universal, sea el más brillante de su carrera. De hecho ya hay quien le da como vencedor del Royal Rumble 2020 y retador de «The Fiend» Bray Wyatt en e la próxima WrestleMania 36 que se celebrará en el mes de Abril en Tampa (Florida).

► El 2020 no será el año de Roman Reigns

Roman Reigns ya ha tenido bastante en 2019. Cierto es que es digno de elogio su fortaleza y su entereza para volver de una enfermedad como la que tuvo, pero no va a volver a ser el mismo que dejara aquel título universal vacante sobre la lona.

De hecho no lo está siendo y así se demostró en 2019 cuando no protagonizó ninguno de los eventos estelares de ningún PPV. En WrestleMania, el primer combate tras su regreso, ocupó un discreto papel que bien podríamos haber presenciado en cualquier Raw. No participó en SummerSlam 2019 y aunque sí lo hizo y con éxito en Survivor Series 2019, no protagonizó la lucha estelar, que fue para las féminas.

2020 no será el año de Roman Reigns porque WWE tiene Superestrellas que le están adelantando por la derecha como son Kevin Owens o Aleister Black, o incluso Andrade, si me apuran. Cualquiera de ellos puede tener el año de su vida por encima de Roman Reigns.

Su rivalidad con Baron Corbin y Dolph Ziggler no para de dar vueltas para volver siempre al mismo lugar y no está beneficiando en nada al Perro Mayor que se está viendo sometido a un elenco de medio pelo con historias tan simples como fáciles de olvidar. Es más, si hacemos caso de los rumores que le sitúan en un mano a mano contra «The Fiend» Bray Wyatt eso es lo peor que le podría pasar, ya que ahora mismo la gente está al 100% con el Espectro y todo parece indicar que una derrota de Bray Wyatt podría significar la vuelta de los abucheos para un Roman Reigns al que se le ve bastante contento con su situación actual en SmackDown.

