Hace ahora un año comencé a elaborar previos sobre los eventos de pago por visión de AEW, y resalté que Full Gear 2024 presentaba un maniqueísmo técnico vs. rudo como pocas veces antes había escenificado la promotora, cuando entonces acababa de iniciarse la controversial andadura de los Death Riders.
Este sábado, para la nueva edición de Full Gear, la historia se repite, en un PPV muy simbólicamente patrocinado por DC Comics.
► La máquina del mito
Y no deja de resultar curioso que tal «crossover» entre la lucha libre y el mundo del cómic llegue en un momento donde, como apunté al analizar WrestleDream, AEW parece haber alcanzado un punto álgido de exceso y grandilocuencia, características tan inherentes a los superhéroes.
Un par de semanas atrás, Bryan Alvarez, vía Wrestling Observer Radio, suscitó cierta controversia entre la comunidad luchística por unas palabras con las que apuntaba a la necesidad que, según él, tiene AEW de abrirse a nuevos fans si quiere asegurarse, cuanto menos, el puesto de promotora número dos del mundo. Para ello, cree Alvarez, AEW debe dejar de contar sus historias como si el único «target» fueran sus fans más acérrimos y conocedores.
No comparto el grueso del discurso de Alvarez, pues precisamente una de las cualidades que más valoro de AEW es que no te ofrece su narrativa de manera mascada y digerible, todo es más implícito. Sin embargo, sí creo que la compañía se está cerrando puertas a la hora de ampliar su número de seguidores. Y no porque cuente tal historia sin la debida recapitulación de hechos, sino porque cualquier persona que quiera adentrarse en su producto se verá de primeras bastante abrumado.
Hagamos cuentas: tres horas de televisión el miércoles, amén de ese Saturday Gate Brawl previsto para emitirse en TNT una hora antes de Full Gear, lo que unido a probablemente casi cinco horas de PPV, hacen un total de nueve dentro de una misma semana, y únicamente en dos días. Entiendo que AEW queda lejos de ser un producto para todos los públicos, pero dudo que esta manera de hacer proselitismo resulte muy efectiva. Además de dificultar la entrada de nuevos adeptos, te expones a perder algunos ante cierta saturación.
Tal vez un servidor hable en demasía condicionado por cierto exceso de contenido luchístico en los últimos meses, no sólo de parte de AEW, pero Tony Khan y Cía se empeñan en darme la razón con el añadido de un nuevo punto a su oferta competitiva, el Campeonato Nacional, cuyo primer portador conoceremos en Full Gear por medio de un Casino Gauntlet Match, que ya tiene confirmadas las implicaciones de Shelton Benjamin, Bobby Lashley, Ricochet, Mike Bailey y Kevin Knight.
Obviando la presumible calidad del choque, 11 oros dentro del panorama de AEW se antojan innecesarios, y me temo que la entrada en escena del Campeonato Nacional (asimismo, no exenta de controversia por motivos históricos) responde a la asunción de un «bookeo» fácil, con el que evitar el desarrollo de elaboradas historias y contentar así a luchadores de mitad de cartel. Espero equivocarme, pero considerando la dinámica actual en AEW, las sospechas no son infundadas.
Y recordemos, hay otro oro en agenda, a decidirse próximamente mediante torneo eliminatorio, el Campeonato Mundial Femenil de Parejas, telón de fondo para un encuentro de Full Gear con cuatro duplas en liza: Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron), Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue), Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa) y Megan Bayne y Marina Shafir. Las ganadoras elegirán estipulación para su correspondiente semifinal. Igualmente, una manera de agrupar talentos y ahorrar vías creativas individuales.
Dejando a un lado los excesos, el principal reto para AEW con Full Gear pasa por mejorar el nivel «in-ring» visto en WrestleDream. Me reitero, cinco horas de PPV no son per se algo negativo mientras AEW haga gala de su habitual capacidad para presentar soberbios combates. Y hay bastantes razones para creer que Full Gear mejorará lo visto en WrestleDream.
AEW mantiene a los «MVP» de la cita del pasado mes, caso de Brodido, Kyle Fletcher, Mark Briscoe, Jon Moxley, Darby Allin, FTR y The Young Bucks. Y al mismo tiempo, suma las valiosas aportaciones de Kenny Omega, PAC y Kyle O’Reilly, potenciando asimismo los puntos de WrestleDream que dejaron un tanto a deber: «Hangman» Page ahora defenderá el título mundial contra un rudísimo Samoa Joe en modalidad «steel cage»; Kris Statlander y Mercedes Moné, las dos grandes campeonas, convergerán en un mismo duelo; mientras Shelton Benjamin, Bobby Lashley y Ricochet, sin facciones de por medio, competirán entre sí al servicio de un nuevo oro y de una estipulación siempre efectiva.
Con la positiva inercia de una memorable edición de Blood & Guts y el anuncio de nueva entrega del Continental Classic se presenta mañana Full Gear, a toda máquina. Y la sombra de un motor gripado no debería tener cabida.
► Cartel
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW, LUCHA EN JAULA: ‘Hangman’ Adam Page (c) vs. Samoa Joe
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Mercedes Moné
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brodido (Bandido y Brody King) (c) vs. FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood)
- POR UN MILLÓN DE DÓLARES: Kenny Omega, ‘Jungle’ Jack Perry y Luchasaurus) vs. Josh Alexander y los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson)
- SÚPER LIBRE: Jon Moxley vs. Kyle O’Reilly
- CAMPEONATO TBS, SI BRISCOE PIERDE SE UNE A LA DON CALLIS FAMILY: Kyle Fletcher (c) vs. Mark Briscoe
- Darby Allin vs. PAC
- Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) vs. Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue) vs. Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa) vs. Megan Bayne y Marina Shafir
- CASINO GAUNTLET MATCH PARA CORONAR AL PRIMER CAMPEÓN NACIONAL AEW: Shelton Benjamin vs. Bobby Lashley vs. Ricochet vs. Mike Bailey vs. Kevin Knight vs. más luchadores por desvelar
[AEW SATURDAY TAILGATE BRAWL]
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS CMLL: Sky Team (Místico, Máscara Dorada y Neón) (c) vs. The Don Callis Family (Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita y Hechicero).
- POR 200 MIL DÓLARES: Max Caster y Anthony Bowens vs. Bang Bang Gang (Austin Gunn y Juice Robinson) vs. Big Bill y Bryan Keith vs. The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd).
- Hook y Eddie Kingston vs. WorkHorsemen (Anthony Henry y JD Drake).
- Boom y Doom (Big Boom AJ and QT Marshall, con Big Justice) vs. RPG Vice (Rocky Romero y Trent Beretta).
