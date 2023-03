Cuatro nuevas luchas presenta NXT Roadblock 2023

Se ha hecho de rogar WWE a la hora de definir más encuentros para el cartel de NXT Roadblock 2023, tras el primer añadido del Roxanne Perez vs. Meiko Satomura dos semanas atrás. Pero ayer, finalmente tuvimos nuevas concreciones.

Como plato fuerte, el esperado duelo entre Gigi Dolin y Jacy Jayne, rivalidad que ha hecho olvidar en parte el abrupto despido de Mandy Rose y que cuenta con la bendición del mismísimo Shawn Michaels. Anoche, Dolin lanzó el desafío a su otrora compañera de Toxic Attraction, prometiendo que esta facción quedará definitivamente enterrada una vez la derrote en Roadblock. Seguidamente, WWE oficializó el duelo.

También se confirmó la recogida de guante de Dijak, ante el reto lanzado por Tony D’Angelo el pasado martes para que ambos se enfrenten en un “Jailhouse Street Fight”. Las reglas: no habrá DQ ni cuenta fuera del ring. El objetivo final es encerrar al rival en una celda de prisión De alguna manera, los italoamericanos siempre tienen que estar relacionados con la criminalidad.

Mientras, Roadblock contendrá además un choque de duplas donde Bron Breakker y The Creed Brothers irán contra Indus Sher, y un mano a mano entre Andre Chase y Joe Gacy.

Por otra parte, Shawn Michaels aceptó mantener un careo con el quejoso Grayson Waller la semana que viene. Veremos si entonces Dragon Lee hace su debut.

NXT Roadblock discurrirá el martes 7 de marzo desde el Performance Center de WWE en Orlando (Florida), con el siguiente menú provisional.

You DO NOT want to miss #NXTRoadblock 👊#WWENXT pic.twitter.com/jEbwPIgkX7