Cuatro nuevas luchas amplían el cartel de TNA Slammiversary 2025

Como expuse en la correspondiente review, esta semana TNA iMPACT! no presentó la mejor de sus ediciones, al menos desde el punto de vista «in-ring». Porque en cuanto a vender Slammiversary y actualizar su cartel, anduvo bastante sobrada. Y es que se produjeron cuatro confirmaciones más para el PPV.

Por notoriedad, la más importante recae en un duelo donde el Campeonato Mundial Knockouts TNA, que porta Masha Slamovich, y el Campeonato Femenil NXT, que porta Jacy Jayne, estarán sobre la mesa. Jayne deberá defender su cetro una semana antes en Evolution II frente a Jordynne Grace. Interesante estipulación que, como también señalé, hace pensar en un acercamiento de Slamovich a WWE.

Con el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts en juego, The Elegance Brand y The IInspiration se verán las caras, tras la victoria de las australianas ante Tessa Blanchard y Victoria Crawford. Y consecuencia directa de este encuentro, aunque se venga construyendo desde hace semanas, Tessa Blanchard irá contra Indi Hartwell.

Por último, los nostálgicos de 205 Live no querrán perderse un nuevo Mustafa Ali vs. Cedric Alexander, en el primer combate anunciado para el segundo desde su debut con TNA.

Así queda pues, a 16 días de su celebración desde la UBS Arena de Elmont (New York, EEUU), el cartel de TNA Slammiversary.

BREAKING: @Ashamae_Sebera and @Heathereckless will defend the TNA Knockout World Tag Team titles against @CassieLee and @JessicaMcKay at #TNASlammiversary LIVE on PPV and TNA+ on July 20 from the UBS Arena on Long Island, NY.



