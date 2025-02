Cuatro luchas estipuladas para AEW Revolution 2025

Poco a poco, AEW va desvelando lo que veremos el próximo mes en Revolution. Y por ahora se vislumbra un show, sobre el papel, candidato a Evento del 2025 para Superluchas.

Dos nuevos combates se añadieron tras el reciente Dynamite: Mercedes Moné defendiendo el Campeonato TBS ante Momo Watanabe y «Hangman» Page vs. MJF.

Luego de tensos cruces de palabras y una trifulca la semana pasada, el miércoles acabó por establecerse el choque entre «The Devil Himself» y el cowboy, con un interesante segmento en el ring donde, definitivamente, AEW quiso recordarnos cómo el segundo, pese a todos sus actos cuestionables, no ha dejado de ser el bueno de la historia.

Mientras, Watanabe, por su victoria en la final de la International Women’s Cup, se ganó el derecho a elegir una oportunidad titular, y la gladiadora de Stardom eligió el Campeonato TBS que porta Moné. NJPW Capital Collision 2024 albergó el único precedente entre ambas, cuando Moné defendió con éxito su Campeonato Femenil NJPW STRONG.

Entre lo que ya se había anunciado, Kenny Omega luchará por el Campeonato Internacional, que veremos en manos de quién está para entonces. Orange Cassidy se impuso el miércoles a Roderick Strong y se ganó así retar a Konosuke Takeshita en el próximo Dynamite.

Dos semanas restan todavía hasta el primer PPV exclusivo de AEW en 2025, a celebrarse desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EEUU).

