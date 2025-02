Cuatro luchas definidas para Elimination Chamber: Toronto

A casi dos semanas de que se celebre Elimination Chamber: Toronto, el episodio de anoche de WWE Raw pareció perfilar el grueso del cartel de la cita, con dos combates clasificatorios para la Cámara de Eliminación y el anuncio de un prometedor duelo.

Roxanne Perez y Seth Rollins ganaron su pase a las respectivas luchas en la Chamber, convirtiéndose en los últimos añadidos, tras vencer a Raquel Rodriguez y Finn Bálor, respectivamente. Perez debutará sobra la peligrosa estructura, mientras Rollins vivirá su cuarta implicación.

Y como otra confirmación, Sami Zayn y Kevin Owens dirimirán (por enésima vez) sus diferencias en un «Unsanctioned Match», luego de que Adam Pearce accediera a la petición de Zayn lavándose las manos, cual Poncio Pilatos.

Seguidamente, el menú que actualmente presenta Elimination Chamber: Toronto, evento premium previsto para el 1 de marzo desde el Rogers Centre de Toronto (Ontario, Canadá).

Who will be this year’s #WWEChamber WINNERS?



🎟️ https://t.co/8JsTRSVCW1 pic.twitter.com/tIPDLYrFzt