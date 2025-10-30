Cuatro luchas confirmadas para AEW Full Gear 2025

Para bien y para mal los fanáticos aún están hablando de WrestleDream pero AEW ya ha comenzado a presentar cómo va a lucir Full Gear el 22 de noviembre. Después del episodio de Dynamite del 29 de octubre se pueden confirmar un total de cuatro combates que formarán el cartel del evento de pago por visión programado para celebrarse en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey (Estados Unidos).

► AEW Full Gear 2025

Para comenzar por todo lo alto, Adam Page defenderá el Campeonato Mundial AEW ante Samoa Joe. Será una revancha del anterior PPV, donde «The Hangman» retuvo el título contra «The Samoan Submission Machine». El retador consiguió la oportunidad derrotando a Bobby Lashley, Ricochet y HOOK. ¿Será que esta vez habrá una estipulación u otro luchador o luchadores involucrados?

Siguiendo con títulos grandes, Kris Statlander expondrá el Campeonato Mundial Femenil AEW enfrente de Mercedes Moné, quien a su vez es Campeona TBS (entre otros cinturones), aunque este cetro no va a estar en disputa (al menos no ha sido anunciado así). Curiosamente, en Full Gear 2024, «The CEO» defendió dicha corona ante Statlander.

Pasando ahora a la división de equipos, Brodido (Bandido y Brody King) van a poner en juego el Campeonato Mundial de Parejas AEW contra FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler). Los retadores vencieron a The Young Bucks, The Jurassic Express y Kevin Kngiht y Mike Bailey para lograr la oportunidad de recuperar unos cinturones que tuvieron consigo ya en dos ocasiones.

Y para terminar, por ahora, se ha confirmado que Big Boom AJ y QT Marshall lucharán con RPG Vice (Rocky Romero y Trent Beretta). Probablemente este combate forme parte de la Zero Hour. Es también curioso que en la edición del mismo show del año pasado Big Boom AJ derrotó en un mano a mano a QT Marshall.