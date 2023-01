Cuatro luchas anunciadas para el próximo Dynamite

Habiendo quedado atrás un nuevo episodio de Dynamite, el próximo comienza a tomar forma con la confirmación de cuatro luchas que formarán parte de su cartel.

► El próximo AEW Dynamite

Durante el programa de esta pasada noche, MJF dio a conocer que Bryan Danielson enfrentará a Timothy Thatcher la semana que viene. Recordemos que están dentro de una rivalidad en torno al Campeonato Mundial AEW que se disputarán en Revolution 2023. El debutante, que volvió a ser luchador independiente después de su despido de la WWE en 2022, será un paso más en el camino del “Dragón Americano” hacia su nueva oportunidad titular.

"Why do you think what happened to @JonMoxley, isn't going to happen to you too?" #HangmanAdamPage is taking on @WheelerYuta this FRIDAY on #AEWRampage! It’s #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/9kGtxiQMgK — All Elite Wrestling (@AEW) January 26, 2023

Jon Moxley y Adam Page tendrán un nuevo mano a mano. Aunque previamente el “Hangman” estará luchando contra Wheeler Yuta este viernes en Rampage. Los dos ex campeones mundiales están desarrollando una ardiente rivalidad. Veremos a dónde los lleva. No está claro si se enfrentarán en el PPV del 5 de marzo.

"I am coming to take back what's mine. The KING will not usurped by a man like you." Former TNT Champion @samoajoe has his eyes firmly set on the TNT title!

Tune in to #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/Gcw5gvaNqW — All Elite Wrestling (@AEW) January 26, 2023

Hablando de títulos, Darby Allin estará exponiendo el Campeonato TNT ante Samoa Joe, quien actualmente es el Campeón Mundial de la Televisión ROH. Será la tercera vez que se enfrenten por este cinturón después de que Joe lo retuviera ante Allin en diciembre de 2022 para luego perderlo en el primer Dynamite de enero de 2023. Sería interesante que la corona del contendiente también estuviera en juego. Quizá lo esté más adelante.

Y por último, de momento, The Acclaimed, los Campeones Mundiales de Parejas AEW, estarán en acción en el programa de la semana que viene después de su terapia familiar con Billy Gunn y The Gunn Club esta pasada noche.

También podéis repasar a continuación todo lo que pasó esta semana en Raw y NXT. Antes de Royal Rumble 2023.