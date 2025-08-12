Cuatro luchadores buscarán enfrentar a Will Ospreay en Forbidden Door

La cuenta regresiva para Forbidden Door entra en su fase más emocionante. El evento, organizado por All Elite Wrestling (AEW) en alianza con New Japan Pro-Wrestling (NJPW), es ya un clásico moderno de la lucha libre, famoso por reunir a las máximas estrellas de ambas promociones en combates que trascienden fronteras y estilos.

Este año, la atención se centra en una oportunidad dorada: disputar el IWGP World Heavyweight Championship, uno de los cinturones más prestigiosos del mundo. La cita para conocer al próximo retador será este sábado en AEW Collision, donde se llevará a cabo una lucha a cuatro esquinas con nombres de alto calibre.

Hechicero, Nigel McGuinness, Lee Moriarty y Daniel Garcia se enfrentarán en un combate que promete técnica, intensidad y drama. El vencedor asegurará un mano a mano contra Zack Sabre Jr. en Forbidden Door, con el título mundial en juego.

Luchas confirmadas para Forbiden Door

La expectativa entre los aficionados es máxima. No solo por el prestigio del campeonato, sino porque este tipo de encuentros han convertido a Forbidden Door en un evento imprescindible para cualquier seguidor de la lucha libre profesional. Estos son los combates para Forbiden Door el próximo 24 de agosto:

  • Campeonato Unificado de AEW: Kazuchika Okada (c) (con Don Callis) vs. Swerve Strickland (con Prince Nana).
  • Campeonato Mundial Femenino de AEW: «Timeless» Toni Storm (c) vs. Athena.
  • Campeonato TBS de AEW: Mercedes Moné (c) vs. Alex Windsor vs. 2 luchadoras por anunciar.
  • Lucha especial: Hiroshi Tanahashi vs. Luchador por anunciar
