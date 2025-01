Ya venimos avisando, y esto no es bombo gratuito, que el Royal Rumble varonil de mañana podría quedar como uno de los mejores de la historia. Pero no quiten ojo tampoco al femenil.

Recordemos, Jordynne Grace apunta a suponer una de las sorpresas de esta batalla, pero seguramente no suponga la única, considerando que WWE siempre evita revelar la nómina completa de participantes, donde podría tener cabida alguna gladiadora adscrita a NXT, como ha sucedido anteriormente.

Y PWInsider comparte una interesante información: Stephanie Vaquer, Roxanne Perez, Lash Legend y Jaida Parker han sido vistas en Indianápolis, sede de Royal Rumble 2025, durante las últimas horas. Lógicamente, tal ubicación las hace candidatas a aparecer en la campal femenil, cuando ninguna de ellas ha sido anunciada como participante.

Perez ya cuenta con experiencia, pues compitió en el Rumble de mujeres de 2024 y 2023, pero Vaquer, Legend y Parker harían así su debut en la contienda.

Recuerden, mañana sábado 1 de febrero se celebrará Royal Rumble 2025, desde el Lucas Oil Stadium de Indianápolis (Indiana, EEUU), y tienen una cita con SUPERLUCHAS para conocer de primera mano todo lo que dé de sí el evento. Seguidamente, su menú anunciado.

