Se aproxima lucha de cuatro esquinas por el Campeonato Femenil de Parejas

En combate por el Campeonato Femenil de Parejas de WWE, The Irresistible Forces, conformadas por Nia Jax y Lash Legend, defendían ante el equipo de Bayley y Lyra Valkyria, pero la lucha terminó sin resultado.

Las retadoras apostaron por la velocidad y el trabajo en conjunto, mientras que las campeonas buscaron imponer su poder para controlar el ritmo del combate. El duelo se desarrolló con constantes relevos y cambios de dominio.

Jax y Legend lograron imponer condiciones en varios pasajes, castigando principalmente a Valkyria con relevos constantes y ataques de poder. La irlandesa resistió el castigo, evitando la caída en varias ocasiones pese a la presión de las campeonas.

Bayley logró equilibrar la balanza al ingresar con ofensiva sobre Lash, apoyada por Valkyria. Las retadoras estuvieron cerca de la victoria tras una combinación de powerbomb y moonsault, pero Legend interrumpió el conteo.

El combate se descontroló cuando las cuatro competidoras quedaron tendidas tras un intercambio de ataques. La situación cambió por completo con la aparición de The Bella Twins, Charlotte Flair y Alexa Bliss, quienes irrumpieron en el área del ring.

► Momentos claves

La lucha terminó sin resultado cuando Charlotte Flair atacó a Nia Jax con un chop block en medio del caos generado por la intervención externa. Esto obligó al árbitro a detener el combate, dejando sin decisión la defensa titular.

► ¿Qué pasará ahora?

El desenlace abre varios frentes en la división femenil. Nia Jax y Lash Legend retienen los títulos, pero tres equipos más están buscado el título, por lo que se podría ver una lucha por el título entre cuatro equipos.