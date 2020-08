Cuatro combates conforman ya el cartel de Payback 2020

WWE estrenará en breve un nuevo documental de la serie 'WWE 24' titulado 'The Show Must Go On', acerca de la criticada decisión de seguir adelante con WrestleMania 36 bajo la fecha originalmente prevista.

Y Payback 2020, dentro de una semana, representa esa filosofía revestida de falsario amor por el arte que Vince McMahon ha empleado para justificar su particular balsa de la Medusa, ahora ya con "público" gracias a ese ThunderDome.

Así pues, en apenas cinco días llega esta nueva entrega de un PPV que siempre ha dejado buenos combates a lo largo de su historia, por lo que cabe darle un voto de confianza.

No obstante, ninguno de los confirmados presenta condiciones, a priori, para ser un gran encuentro; bien por sus implicados, o bien por el presumible tiempo del que dispondrá. Y más allá de la calidad luchística, el sentido de retribución del evento tampoco parece que responderá a las expectativas.

► Unas venganzas descafeinadas

Al comienzo del episodio de ayer de WWE Raw, la empresa no perdió el tiempo: el regreso de Roman Reigns atacando a The Fiend y Braun Strowman durante el epílogo de SummerSlam 2020 tendrá combate al respecto en Payback.

Por su parte, la llegada de Keith Lee al elenco principal lo conducirá a un choque contra Randy Orton el domingo, según anunció WWE minutos después. Extraña concreción que llegó al mismo tiempo que McMahonlandia vendía una lesión severa de Drew McIntyre.

Pero antes de la emisión de Raw, hubo otro añadido, esta vez con el Campeonato de Estados Unidos de telón de fondo, entre Apollo Crews y Bobby Lashley. Única historia que puede considerarse bien construida, pero que, como ya dije, seguramente tenga poco tiempo disponible el domingo.

El menú de Payback 2020 queda entonces de la siguiente manera, a la espera de nuevos añadidos.

CAMPEONATO UNIVERSAL

Bray Wyatt (c) vs. Braun Strowman vs. Roman Reigns

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE

Sasha Banks y Bayley (c) vs. Shayna Baszler y Nia Jax

Randy Orton vs. Keith Lee

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. Bobby Lashley