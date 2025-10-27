Este domingo 26 de octubre, WWE ha estado dando bastante de qué hablar en redes sociales. Y es que, a través de su cuenta oficial de X, publicó en la mañana un video misterioso que tiene a los fans pensando en torno a quién sería la persona que podría regresar. El referido video de 15 segundos de duración solo mostraba los zapatos de un hombre con traje caminando y sin mayor contexto adicional. A partir de allí, WWE ha ido sacando varios videos similares de un hombre caminando, pero mostrando un cambio en el pantalón, zapatos y en el ángulo de la toma, alimentando aún más las especulaciones.

► ¿Qué relación tienen los horarios de publicación de los videos?

El primer video misterioso fue publicado a las 6:42 de la mañana (hora centro), y el segundo vio la luz a las 3:18 de la tarde, y ambos tenían una pista musical interesante, ya que se relacionaban con la intro del Saturday Night’s Main Event, cuya siguiente edición será este sábado 1 de noviembre. Sin embargo, aquí es donde las cosas se ponen más interesantes, ya que el tercer video subido por WWE se da exactamente 12 horas después del primer video, esto es, a las 6:42 pm, mientras que a las 3:18 de la madrugada de este lunes, 12 horas después del segundo video, WWE ha lanzado en sus redes sociales un cuarto video que sugiere un nuevo nombre al campo de las especulaciones.

Precisamente, en este cuarto y último video vemos a un hombre caminando usando un pantalón vaquero (jean) y unos zapatos negros, sin música de fondo, pero con la misma alfombra que se vio en el video anterior. Al ver esta vestimenta, los fanáticos relacionaron a este hombre misterioso con Brock Lesnar, quien suele usar este tipo de vestimenta y también lleva un tiempo fuera de las pantallas (desde Wrestlepalooza), aunque no tanto como otros nombres como Gunther, Santos Escobar o Tony D’Angelo. Tampoco se descarta que se traten de cuatro hombres diferentes y que sea una facción la que esté detrás de estos videos, y que incluya algún regreso, tal como sugieren los reportes.

Si estos videos guardan relación con lo que sucederá este lunes en WWE RAW, los fanáticos no tendrán mucho tiempo que esperar para que el misterio se revele; no obstante, todavía queda conocer si los horarios de publicación tendrán alguna relación, ya que es bastante curioso que entre el primero y el tercero, así como entre el segundo y el cuarto, existan exactamente 12 horas de diferencia.